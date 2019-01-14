退役軍人事務部啟動軍人公墓調研　專家：與烈士陵園有區別

2018年底，全國退役軍人事務廳（局）長會議提出，按照「國家統一規劃、屬地建設管理」的原則，研究擬訂軍人公墓建設規劃和標準，適時出台建設、管理和維護政策。 退役軍人事務部近日發布消息，軍人公墓規劃建設座談會1月8日（上周二）在廣西南寧市召開。據共青團北京市委機關報《北京青年報》引用學者解釋，軍人公墓將有別於現有的烈士陵園，入葬對象範圍會更為具體。

學者解釋，軍人公墓將有別於現有的烈士陵園，入葬對象範圍會更為具體。圖為位於安徽宣城涇縣的皖南事變烈士陵園。（視覺中國）

報道稱，退役軍人事務部黨組成員、副部長錢鋒出席軍人公墓規劃建設座談會並發表講話，除了退役軍人事務部，出席會議的還有公安部、民政部、財政部、軍委政工部和雲南、廣西、山東等11個省（自治區）退役軍人事務廳相關負責人員。

在會上，參加座談的相關單位從軍人公墓的概念、內涵、功能定位、建設規劃及標準、安葬條件、管理模式等提出了意見，為研究制定軍人公墓建設標準和管理辦法提供了思路，奠定了基礎。

專家：軍人公墓面向當下及未來

目前全國各地設有多個烈士陵園，不過《北京青年報》的報道解釋，烈士陵園並非專門針對軍人。國防和軍隊建設專家公方彬教授表示，烈士的定義顯然比軍人更為寬泛，類似見義勇為而犧牲的百姓也可以被評為烈士，並非只有犧牲的軍人才能被評為烈士。即便是戰爭年代建設的烈士陵園，其中埋葬的可能也有在戰役中犧牲的平民。建設軍人公墓後，入葬的範圍會更為具體，也會有所縮小。

公方彬又稱，「從時空角度看，革命戰爭年代的烈士陵園所面向的顯然是歷史、是過去，而軍人公墓所面向的更突出當下、未來」。

（《北京青年報》）