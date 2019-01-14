海南政府成立企業家諮詢會議　馬雲馬化騰任正副主席

1月12日下午，海南省人民政府企業家諮詢會議成立大會暨第一屆年會在三亞召開。 據悉，阿里巴巴董事局主席馬雲和騰訊董事會主席馬化騰都有出席該場會議，還分別擔任了諮詢會議主席和副主席。

圖為海南省長沈曉明（中）、馬雲（右）、馬化騰（左）參會。（中新網）

據《海南日報》報道，這場諮詢會議宗旨是圍繞「三區一中心」定位，為海南全面深化改革開放，建設自由貿易試驗區，中國特色自由貿易港提供諮詢建議，協助海南完成中央賦予的重大責任和使命，實現重大國家戰略定位。

值得一提的是，該場成立大會由阿里巴巴董事局主席馬雲、騰訊董事會主席馬化騰、中化集團董事長寧高寧、北京大學教授周其仁、攜程董事會主席梁建章為首屆諮詢會議成員，並推選馬雲擔任諮詢會議首任主席、馬化騰擔任諮詢會議副主席。

會議中，海南省長沈曉明首先指出，海南目前的「缺失」，直指海南房地產一業獨大、人才短缺、物價偏高等製約了長遠發展的「痛點」。也因此，期望透過本場會議，為海南全面深化改革開放建言獻策，提出策略性建議；能夠利用自身的人脈關係，推薦介紹海南，吸引更多企業家和專家學者參與自貿區和中國特色自貿港建設。

海南省長沈曉明分享目前海南發展的困境。（中新網）

作為諮詢會議首任主席的馬雲，立即建議海南，應探索數字經濟時代的貿易新規則，注重培育發展中小企業，引進創新型創業型人才。同時，他也認為海南建自貿區（港），不僅要對標香港，更要努力超越香港，創造一個新的真正的海南「淘金熱」時代。

而副主席的馬化騰，則是從產業協同、區域協調、創新引領、差異化發展等方面提出了看法。北大教授周其仁則建議海南，應進一步尋找自身在全球資源配置中的定位，加大開放的深度和廣度，立足周邊20至30億人口大市場發展自己。

最後，攜程董事會主席梁建章從觀光旅遊業者的角度表是，海南是一處風景宜人的地方，但若要提生觀光旅遊景點層次，應做足、完善基礎設施，建構民宿產業發展，才能提高旅遊產業競爭力。

馬雲表示，「我覺得作為諮詢會議成員，要對得起海南對大家的信任，這是一份責任。」（中新網）

據了解，海南的諮詢會議是由受海南省長邀請、熱心海南全面深化改革開放事業、富於戰略思維和創新意識的領軍人物組成，其中包含知名企業家和少數專家學者，人數不超過20人。

即便首屆諮詢會議成員只有馬雲、馬化騰等5人，海南官方預計，「後期將邀請更多企業家加入，更不排除外國企業家成為我們的成員。國際國內知名企業家集於一堂，可以在一定程度上幫助政府領導拓展視野、提高站位，增強政府決策的前瞻性和科學性。」

（海南日報、中新報）