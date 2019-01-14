加拿大收到外星人傳來訊號？　美專家：可以說是無稽之談

加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）的天文學家最近檢測到從15億光年外太空深處多次傳來無線電波訊號，有專家推測，這是外星高度文明存在的證據。不過內華達大學拉斯維加斯分校理學院副院長、物理天文系教授張冰認為，有關訊號純粹為天文自然現象，並非與外星人有關。

張冰為美國內華達大學拉斯維加斯分校理學院副院長、物理天文系教授，也是美國物理學會院士。（翻攝網絡）

近期，頂級學術刊物《自然》雜誌上，有兩篇文章引發熱烈討論，是有關「加拿大氫強度測繪實驗」（CHIME）射電望遠鏡發現了數個來自銀河系外的「快速射電暴」（FRB）。

之所以引起眾人的興趣，即這些文章在解讀時，被認為是「外星人信號」，甚至衍生了是否要回覆信號的一些討論。

對此，國際知名天體物理學家張冰，是上述兩篇論文的審稿人之一。張冰高度評價「加拿大氫強度測繪實驗」（CHIME）的成果，是因為CHIME開啟了發現「快速射電暴」（FRB）的新篇章。

張冰還指出，這項研究在短短的不到兩個月的實驗時間，CHIME就發現了以前望遠鏡幾年才能發現的數量。也就是說，等CHIME正式運行的時候，估計現在已經開始，每年探測到上百FRB將不成問題。

但至於如何理解FRB？張冰說，「外星人的信號」基本上可以說是無稽之談。因為在那麼遙遠的星系裡，外星人不應該有能力更不應該有理由向人類發射具有這麼大能量的信號。

張冰覺得，關於它們是什麼，現在沒有答案，而且在我看來今後二、三十年也很難確定它們的起源，還是需要等待一段時間，來理解這一切的自然現象。

（澎湃新聞）