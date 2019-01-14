國家航天局：中國2020年進行首次火星探測　將研建月球科研基地

國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華今日（14日）表示，以嫦娥四號任務圓滿成功為標誌，中國探月工程四期和深空探測工程全面拉開序幕。嫦娥五號月面採樣返回任務將於今年年底左右進行，而中國首次火星探測任務將於2020年前後進行。

嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器完成互拍照片，圖為玉兔二號巡視器全景相機對嫦娥四號著陸器拍照成像。（中新社）

吳艷華表示，上周五（11日）嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器正常分離，兩器完成互拍照片，地面接收圖像清晰完好；中外科學載荷探測數據正常下傳；「鵲橋」中繼衛星有效支撐測控通信需求；著陸器、巡視器、中繼星狀態良好，達到既定工程目標；工程任務轉入科學探測階段，探月工程嫦娥四號任務取得圓滿成功。

吳艷華又稱，嫦娥四號任務實現了多方面創新：首次實現月球背面軟著陸與巡視探測，首次實現月球背面與地球的中繼測控通信，首次實現在月球背面著陸器和月球軌道微衛星的甚低頻科學探測，運載火箭多窗口、窄寬度發射和入軌精度達到國際先進水平，首次進行超地月距離的激光測距技術試驗，首次在月面開展生物科普展示，首次開展國際合作載荷搭載和聯合探測。

圖為嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器拍照成像。（中新社）

嫦娥五號月面採樣返回任務年底進行

此外，以嫦娥四號任務圓滿成功為標誌，中國探月工程四期和深空探測工程全面拉開序幕。嫦娥五號月面採樣返回任務將於今年年底左右進行。

國家航天局又宣布，嫦娥五號任務後，中國探月工程還將完成三項任務：嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號，將在月球南極進行採樣返回和綜合探測等實驗。探月工程後續還將研究建立月球科研基地。而中國首次火星探測任務將於2020年前後進行。

（中新社/央視）