最高法院長周強主持召開會議　學習習近平重要講話精神

最高人民法院黨組於1月14日（周一）召開會議，傳達學習貫徹國家主席習近平在中央政治局民主生活會上的重要講話精神，研究落實措施。最高人民法院黨組書記、院長周強主持會議並講話。

會議指出，各級人民法院要增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信），堅決做到「兩個維護」（維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導），認真履行全面從嚴治黨主體責任，切實增強大局意識、責任意識、風險意識，在人民法院工作中貫徹落實黨中央方針政策和工作部署。

會議強調，要堅決維護習近平核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。強化政治責任，保持政治定力，把準政治方向，提高政治能力，堅決同破壞政治紀律和政治規矩的行為作鬥爭。

央視前主持人崔永元早前在微博揭露「陝北千億礦權案」的案卷在最高人民法院丟失。（網絡圖片）

據早前報道，央視前主持人崔永元早前揭露「陝北千億礦權案」的案卷在最高人民法院丟失，崔永元更將矛頭直指最高法院長周強。中共中央政法委近日已牽頭成立聯合調查組，聯同中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部就事件展開調查。

（綜合報道）