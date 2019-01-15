編劇白樺去世享年89歲　曾寫《苦戀》引爭議：「您愛國國愛您嗎」

詩人、電影劇作家、小說家、散文家白樺於今日（15日）凌晨在上海去世，享年89歲。 由白樺和導演彭寧1979年合寫的劇本《苦戀》創紀錄在兩岸各拍了一部電影，大陸版的《太陽與人》在1980年內部放映就遭到封殺，但片中經典台詞「您愛國家國家您嗎？」仍在網上流傳。

詩人、電影劇作家、小說家、散文家白樺於今日（15日）凌晨在上海去世，享年89歲。（網絡圖片）

白樺生於1930年，原名陳佑華，河南信陽市平橋區中山鋪人，1947年參加中原野戰軍，任宣傳員；1946年開始發表作品；1949年加入中國共產黨；1955年加入中國作家協會。1961年調上海海燕電影製片廠任編輯、編劇，1964年調武漢軍區話劇團任編劇。1985年轉業到上海作家協會，任副主席。

自1946年開始，白樺陸續發表作品。其中電影文學劇本《山間鈴響馬幫來》、《曙光》、《今夜星光燦爛》、《苦戀》、《孔雀公主》都已拍攝成電影。

1980年11月《大眾電影》封面為《苦戀》大陸版電影（名為《太陽和人》）劇照。（網絡圖片）

《苦戀》台灣版電影的劇照。（網絡圖片）

《苦戀》大陸版電影被禁至今

白樺的著名電影劇本《苦戀》描寫一個叫凌晨光的畫家，年輕時被國民黨追捕，因而流亡海外，原本在美國生活穩定有成就，1949年中共建政後，他懷著建設國家的熱情，拋棄一切與家人返國。回國後，凌晨光努力融入新中國，但文革摧毀了他幸福的家，他甚至還被暴力毆打。後來，女兒有機會出國，臨行前對他說：「您愛這個國家，苦苦地戀著這個國家，可這個國家愛您嗎？」

1981年起，黨媒《解放軍報》對電影劇本《苦戀》刊出點名批判的文章，多家媒體也跟進批判，電影（名為《太陽和人》）因而被禁至今。

（綜合報道）