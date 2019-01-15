【加漢販毒判死】環球時報：加拿大才武斷無理　粗暴輕視中國法律

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。事件引起輿論熱議，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應判決結果時更指，中方此舉是「獨斷專橫」。 中方官媒《環球時報》刊文反擊道，加拿大才是武斷和無理，而且對中國法律「粗暴輕視」，「西方中心主義」和「雙重標準」在事件中相當明顯。

環時批評加拿大總理杜魯多對中國發出「無理的指責」。（資料圖片）

文章以〈武斷的是加拿大方面，而非大連法院〉為題，開首先指，加拿大總理杜魯多發出「無理的指責」，宣稱中國法院的判決是「武斷的」；而加拿大和一些西方輿論在第一時間就將此案與孟晚舟事件聯繫了起來，宣稱中方在拿此案向加方施壓，「這種無理的推測是對中國法律的粗暴輕視」。

文章稱，杜魯多的評論顯示，加拿大方面對法院判決立即開始價值判斷，而不是法律對照；他們要對照也是對照自己的法律，而不是中國法律，加拿大法律沒有死刑，但中國刑法對毒販的死刑規定十分嚴厲、明確。近來加拿大輿論一直在說中國將謝倫伯格案「政治化」，然而加拿大方面恰恰在做將法律政治化的「表演」。

加拿大低估中國法律和意志 肯定會碰壁

文章指，「西方中心主義」在加拿大一方表現得非常明顯，批評加拿大無論做什麼都是法律，中國做什麼都不是法律，雙重標準卻能「理直氣壯」，「這樣的文化和價值自戀到了該沉到安大略湖湖底的時候了」。

文章強調，謝倫伯格的判決是中國司法主權的一次常態表現，西方輿論如果對它們本國公民負責任，就應如實講述此案的來龍去脈，不要誤導針對中國法律的潛在犯案者，莫將這次典型的司法判決說成是「政治判決」。

文章結尾道，加拿大近來像是有點「中邪」，熱衷於讓美國和其他西方國家為它發聲，好像這會有利於迫使中國屈服。「這是對中國法律和中國國家意志的雙重低估，但可以肯定地說，加拿大會碰壁的，中國對自己法律和國家利益的堅持是加方以為一推就倒、但實際上卻很堅硬的牆。」