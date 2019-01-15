傳殲-20戰機秘密進駐安徽基地　或意在向台灣及美日「施壓」

日前有消息指，中國研制的殲-20隱身戰斗機已經秘密進駐被視為前線基地的安徽蕪湖空軍基地。 有媒體分析稱，此舉除了可能是為南部戰區旅級空軍換裝備外，也是向東海及台海方向「施壓」。

自2018年2月9日中國軍方宣布殲-20開始列裝空軍作戰部隊近一年后，消息稱，殲-20已進駐位于安徽蕪湖的空軍基地。

2019年1月14日，一名中國網友聲稱拍到殲-20降落在蕪湖基地的照片。圖片中，殲-20已放下起落架，准備降落。另据最新衛星圖片顯示，位于蕪湖的空軍基地已經建成26個新型機棚，可能供殲-20進駐使用。

資料顯示，蕪湖基地曾裝備著中國從俄羅斯進口的首批苏-27戰機，時至今日，這些軍機使用年限近30年，急需淘汰換新。

雖消息尚未得到軍方證實，但巧合的是，中國主流媒體近期高調宣傳駐守蕪湖基地的南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文。知情人士指出，中國軍方大面積宣傳郝井文事跡，是為其所在的旅級部隊換裝進行造勢。目前，首批2架殲-20已進駐郝井文所在的部隊。而在去年12月28日，中宣部授予郝井文「時代楷模」稱號，并透露其所在部隊曾進行過「釣魚島空中維權」「東海防空識别區巡邏」等任務。

蕪湖基地距離台灣、冲繩、日本本土的距離在500公里至1200公里不等，而殲-20的作戰半徑被指高達2000公里（微博@被遺忘的老班長--）

多維新聞報道稱， 殲-20進駐蕪湖基地後，將把任務方向對准東海上空，另外也可以對台海上空產生「十足」的壓力感。而從更高一個層面看，殲-20進駐「前线基地」，也是響應中共軍委主席習近平1月4日在中共軍委軍事工作會議提出的「在新起點上做好軍事斗爭准備」。

報道還認為，這批殲-20要挑戰的對象，不止是台海方向的台灣空中力量，還有東海方向裝備的F-22、F-35等隱身戰機美軍和日本空中自衛隊、海上自衛隊。