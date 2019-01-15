中國明星「限薪令」效果明顯　傳片酬打三到五折是常態

中國稅務總局從2018年10月開始以霹靂手段整治明星片酬，接著廣電總局於11月要求明星「限酬」。 從官方出台政策至今，2019年中國影視行業有否變化？有圈內人士表示，官方整頓，效果明顯，準一線青年演員，普遍折價一半以上。

國家廣播電視總局2018年11月27日召開會議，部署通知要求對高價片酬、追星炒星等問題加大懲戒。（視覺中國）

據內地知名自媒體「娛樂資本論」報道稱，中國明星「限酬」效果頗為明顯。多位行業資深人士稱：「真的降了，明星片酬打3折到5折，很普遍。」

有消息稱，準一線青年演員，普遍折價一半以上，以2000萬人民幣到3000萬成交者居多，有人甚至降了8成，1000萬成交；而大明星普遍低調，少有接戲，業內人士透露其市場上限為7000萬左右，片酬過億的時代已然終結。

業內某資深人士對未來持續看空：「片酬能到3000萬，已經很不錯了，市場每週都在變，在限薪令和稅務兩道關卡之外，三大視頻平臺日益收縮的預算，成為市場上更大的不確定因素。」

「再往後推一個月，1000萬的戲，明星們都得來搶。」這位資深人士認為，現在大家還能談談片酬，再過段時間，明星們討論的，將是「無戲可拍」。與日益明朗的明星片酬相比，影視行業工作人員的稅負問題，依然在博弈當中。

獨立製片人秦小木（化名）表示：「以前透過工作室，幾個點稅率，現在最高要30%多，很多編劇、導演、監制等，收入都符合最高檔。值得欣慰的是，經過談判，片方往往會願意承擔一部分稅點。」

雖然沒有明文，但秦小木最近觀察的明星成交價幾乎沒有超過3000萬的，均為準一線青年演員。秦小木描述這一類演員為——有過大火作品，但不是男一女一，也單獨挑過大樑，屬於大家都知道的，但根基並不穩，遇到合適的作品就能穩升一線。

就以前公布的明星參與綜藝節目的片酬來看，總共片酬都高達幾千萬，平常百姓一世都未必搵到咁多錢。（VCG）

「這類準一線演員都喜歡報6000萬、8000萬的數字，以前可以談，談到4000萬就不肯降了，現在普遍成交價為2000萬、3000萬，降一半，還都是稅前。」

秦小木表示，演員「限酬」對行業十分利好，可以倒逼行業將更多的錢用在製作層面，不再唯明星論，也給了眾多二三線演員出頭的機會。「總局限酬屬於倡導型意見，沒有法律強制效應，但就是給了全行業一個『師出有名』，大家合力一起壓價。」

（多維新聞）