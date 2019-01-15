【肉圓家暴案】虐待妻兒不容姑息　公權力應及時介入

台灣一名林姓男子，因為12歲兒子所買的肉圓沒有加辣，竟怒毆兒子及護兒的妻子。相關影片網上流傳後引發眾怒，逾百人帶同大鍋炒辣椒聚集其寓所樓下，其中7人更忍不住出手教訓家暴男。 對家暴必須「零容忍」，台灣執法當局絕對不能姑息，理應依法制裁林男，同時亦應檢討為何反應遲緩，未有在影片曝光後立即介入，給予受害者及時保護，並防止民眾濫用私刑。

林男因不滿兒子買的肉圓沒有加辣，對兒子和妻子施暴。（爆怨公社fb圖片）

「肉圓家暴案」的粗暴程度令人髮指，台灣相關部門固然要徹查，但事件背後所牽出的，卻是台灣的家暴問題一直沒得到正視。例如林男的暴行已非第一次，婚後經常對妻兒家暴，其妻子過去一直啞忍。直至本月12日晚，林男因肉圓沒加辣再次發狂，妻子見狀趕緊錄影自保，才揭發其暴行。

家暴舉報佔比不足兩成

根據台灣衛福部資料，台灣近10年平均每年發生約13萬宗家暴案件，大約有40%至50%由警察機關發現，約25%至30%由醫院通報，通過113（按：台灣家暴求助／舉報電話）專線的只有10%至20%。這意味著，家暴案不單數量多，大部分更要到事情「鬧大」到警察，甚至是小孩被打到受傷送院後才曝光。

主動舉報家暴的比例低，一方面自然出自受害者的啞忍，或不希望家庭破碎、或擔心失去家庭經濟支柱、或害怕舉報後被對方更暴力的對待。對於家暴事件的知情者而言，在「那是別人家的事」、擔心惹禍上身等心態下，也普遍選擇視而不見。以「肉圓家暴案」為例，林妻的親友早知道林男家暴，為什麼不致電舉報？這種心態，正是台灣家暴問題嚴重的一大「幫兇」。

事情曝光後有逾百人帶同大鍋炒辣椒聚集其寓所樓下，其中7人更忍不住出手教訓林男。（網上圖片）

以暴易暴非合理手段

「肉圓家暴案」的另一焦點，是事情曝光後家暴者遭私刑毆打教訓，此舉竟深獲許多網民贊許。這種以暴制暴的作為雖然一時間大快人心，卻多少暴露人們對於現行家暴保障和司法救濟的不了解及不信任，這是政府社政和司法單位需要檢討的問題。

與此同時，我們要對這種「私刑正義」加以反思，若輕易地肯定這樣的行為，無疑是對於暴力的不察和默許。支持此類行為背後的思維，恰好正是與家暴者的邏輯一致，皆是以拳頭大小和暴力壓迫來尋求認可。

針對事件本身，台灣官方還需就介入時機太慢作檢討。正如台北市長柯文哲所言，最重要的還是公權力有能夠有效力的介入。早在影片曝光時主動調查，才能及時為受害者提供保護，防止私刑的發生。