甘肅慶陽校園欺凌案頻生 　被猥褻受害人跳樓　女生被脫褲摸下體

近三年来，甘肅慶陽每年都會發生一宗「轟動全國」的涉中小學生猥褻案，案情均令人側目。 2019年1月，慶陽楊莊小學8歲女生趙某某在學校裡被打到下體出血；2018年6月，慶陽19歲女生李某奕跳樓身亡，與兩年前被班主任猥褻有關；2017年4月，慶陽第四中學1名女學生被3名男同學撫摸下體，更被拍下照片在網絡公開。

慶陽校園欺凌案再三出現

甘肅慶陽近年來出現在公眾視野，似乎都和「校園欺凌」掛鉤。2019年1月，甘肅慶陽楊莊小學一年級女生趙某某在學校裡被打到下體出血。

今天（15日），甘肅省寧縣公安局、寧縣教育體育局發布通報稱，一年級學生馬某某(男，7周歲)、趙某某(男，6周歲)，懷疑同班同學趙某某(女，8周歲)偷拿了馬某某的一塊橡皮，並借趙某某(男)的一元錢未還，二人對趙某某進行推搡毆打，致其倒地後二人又將其褲子脫掉，用教室裡的掃帚把對趙某某的下體進行亂打亂戳，致其下體受傷。涉事兩男生因未滿14周歲不予處罰，楊莊小學校長、副校長被免職。

2018年6月，甘肅慶陽19歲女孩李某奕在一棟大樓跳樓輕生。（網上圖片）

2018年6月20日，同樣是在甘肅慶陽，19歲女生李某奕跳樓身亡，懷疑與兩年前被班主任吳某厚猥褻有關。

李某奕的父親李明（化名）稱，2016年9月5日，當時正在慶陽六中讀高三的女兒因為胃痛在教師公寓休息，晚上8點左右，其班主任吳某厚進入房間，以探病為由親吻、摟抱李某奕，後因另一位老師進入而停止。出事之後，原本開朗的李某奕出現抑鬱症狀，後被北京安定醫院確診為「創傷後遺症」，並且曾多次試圖自殺。

據悉，女生和父親此前曾向區檢察院和慶陽市人民檢察院提出申訴，皆未獲接納。而在女生跳樓輕生案發生兩個月後，甘肅慶陽檢察院決定逮捕吳某厚。

2017年4月，甘肅省慶陽三名中學生猥褻女同學，期間甚至還拍照記錄。（網上圖片）

2017年4月，也是在甘肅慶陽，當地第四中學3名穿著校服的男生欺負1名女同學，先把對方架住，再脫下褲子，其中一人還用手摸女同學下體，另一人則是揉女生的胸部，期間甚至還拍照記錄，照片被上傳到網上後引起關注。

針對慶陽女生跳樓事件，當地政府新聞辦2018年6月28日召開新聞發布會。（印象慶陽）

教育系統整治未見成效

在「慶陽女生跳樓事件」發生後，當時慶陽市教育局副局長韓克旺曾表示，慶陽市教師隊伍管理和學校管理等方面還存在許多缺失，提出四項整改措施，包括加強教育系統幹部隊伍作風建設、加強學生心理健康教育和加強學校安全管理。

然而就在整改措施提出的半年多後，慶陽校園再次爆出8歲小女孩在學校被打致下體出血事件。有評論認為，當地的教育系統可以真正反思，對待類似事件不能再「應付了事」。

（綜合報道）