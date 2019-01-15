【加漢販毒判死】內媒：外國人在華因走私販毒被捕　來自日韓最多

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑，事件引起輿論熱議。 內地媒體觀察者網整理相關判決指出，近年來外國人在中國被判死刑的案例，絕大多數是因為參與毒品犯罪。由於中國被主要毒品生產國和毒品需求市場包圍，毒販活躍，被中方拘捕和判處死刑的毒販，主要來自周邊的日本、韓國及東南亞國家。

英國公民夏克（Akmal Shaikh）在華被處死刑，曾引起廣泛關注。（資料圖片）

在中國被判死刑的外國毒販中，最著名的屬英國公民夏克（Akmal Shaikh）。2007年9月，夏克攜帶4公斤海洛英在新疆烏魯木齊被查獲。英國政府事後主張夏克明顯患有躁鬱症，且被毒販欺騙，試圖阻止夏克被處決，但中國仍於2009年對其執行注射死刑。

此外，2011年2月，也有5名菲律賓毒販被中國最高法院終審判決死刑，3人立即執行，2人緩期2年執行。

至少6名日本人及4名韓國人被處死

觀察者網的報道表示，在中國因走私販毒被捕的外國人中，來自日韓兩國的最多。據日本外務省統計，截至2014年，日本人在中國涉毒被捕者共44人，已被確定刑罰者33人。據日本產經新聞統計，在2010年到2016年間，共有6名日本人因毒品犯罪在中國被判處死刑。

另據韓聯社報道，截至2014年8月，在中國境內被收監的韓籍案犯300多人中，約有1/3是毒品案犯。中國自2014年以來已經處死至少4名韓國毒販。

（綜合報道）