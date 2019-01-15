【江蘇過期疫苗】接待訪民滿臉微笑捱轟　官員辯稱要親和不能板臉

江蘇淮安市金湖縣過期疫苗事件近日引發關注，臨近的洪澤區政府亦就事件與民眾懇談，不過會上一位官員的表情就再度引起風波，一組「緊急召開的過期疫苗會議，江蘇淮安洪澤區委書記居然在笑」的照片今天（15日）在網絡上熱傳。 當地政府則澄清指，微笑者並非洪澤區委書記朱亞文，而是洪澤區委常委、紀委書記、區監察委員會主任吳一航。吳一航對此解釋稱，工作上要求不能板著臉，要對民眾有熱情。

江蘇過期疫苗事件爆發後，有官員（右二）接待群眾時報以微笑，招致網民批評。（網上圖片）

網傳照片顯示，一位官員正一邊笑著一邊寫字，其旁的另一位官員則一臉凝重。據悉，事發於上週五（11日）晚9點多，洪澤區對群眾就過期疫苗有關疑問的接訪。

當地政府回應表示，上述照片確實存在，但照片中笑的官員並非洪澤區委書記朱亞文，而是洪澤區委常委、紀委書記、區監察委員會主任吳一航。

涉事官員：轄區疫苗未出事，有底氣

吳一航對此解釋道，金湖縣「過期疫苗」曝光後，洪澤區第一時間組織了排查，沒有發現「過期疫苗」，因而他與民眾交流時「比較有底氣」；另一方面則是「工作有要求」，「接待群眾、安撫民眾要熱情、客氣、親和一點，要有溫度，不能板著臉」。

「我們對工作有要求，接待群眾，一杯茶、一張椅子、一個微笑，交流時不是冷冰冰的，所以帶點笑容，」吳一航說，事件後他亦作出反思，以後會注意。

據洪澤區分管衞生工作的副區長徐琳介紹，該區對疾控中心和14個接種點的庫存疫苗進行專項核查，截至周一（14日）下午2點洪澤區未發現使用過期疫苗。不過有網民就指出，吳一航的笑容顯示他「事不關己高高掛起」的心態，並沒有真正「將心比心」、「設身處地」地對待和處置孩子們的生命健康安全。

網民熱議：

這種人命關天的事，應當嚴肅對待才是 沒他孩子肯定事不關己哦，這種領導肯定道德也好不到哪去 微笑親和什麼的，也要分地兒，分場合，分情況吧！ 他笑的踏實，因為他家孩子沒有打過期疫苗

（澎湃新聞）