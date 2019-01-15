杜魯多批中國隨意判死刑　中國外交部回應：認真學一學中國法律

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑，事件引起輿論熱議。 針對加拿大總理杜魯多批評中國隨意作出死刑判決，中國外交部新聞發言人華春瑩周二（15日）回應稱，這番言論缺乏最起碼的法治精神，中方對此表示強烈不滿，敦促加方尊重法治，尊重中國的司法主權，糾正錯誤，停止發表不負責任的言論。

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被判處死刑。（大連中院）

加拿大總理杜魯多批評中國隨意作出死刑判決。（資料圖片）

華春瑩回應杜魯多的批評言論時表示，「我不知道加方有關人士講這個話之前，有沒有認真地讀一讀遼寧省大連市中級人民法院就此案發布的相關信息，有沒有認真地學一學中國的有關法律」。

華春瑩又表示，大連市中級人民法院發布的相關信息十分具體和詳盡，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒222公斤，行為構成走私毒品罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分。中國對毒品犯罪嚴懲不貸。法律面前一律平等，這就是真正的法治精神。加方有關人士的言論缺乏最起碼的法治精神，中方對此表示強烈不滿，敦促加方尊重法治，尊重中國的司法主權，糾正錯誤，停止發表不負責任的言論。