【加漢販毒判死】內媒：中國向外界傳遞強烈信號　販毒殺無赦

加拿大公民謝倫伯格涉嫌走私毒品，日前被遼寧大連中院在發還重審後改判死刑，引起各界關注。 公眾號《牛彈琴》刊文表示「中國這次不客氣了」，並向外界傳遞一個「強烈信號」。 據了解，《牛彈琴》公眾號的創建人是新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪。

文章指，謝倫伯格最初是被一審判處有期徒刑15年及驅逐出境，「如果謝倫伯格低頭認罪，不進行上訴，或許也就這樣結案了，偏偏犯的是走私毒品重罪，還偏偏以為對自己判得太重，還要進行上訴，然後，就有了最後的這個結果：死刑」。

謝倫伯格被大連中院判處死刑。（網上圖片）

文章認為，中國是要向外界傳遞一個「重磅信號」，「不管是加拿大人，還是哪國人，在中國販毒，罪不可赦，乃至會殺無赦」。文章以2007年的英國公民阿克毛案為例，阿克毛走私4公斤海洛英入境，被法院判處死刑，最終中國無視英國政府介入，在2009年處決阿克毛，「對中國人來說，判這個加拿大人死刑，應該沒有太大爭議，這麼大數量的販毒，加拿大國籍不是護身符，哪個國家人都該殺」。

文章又指，加拿大之所以會對此難以接受，一來該國已廢除死刑，「對政治家來說，不人道主義表態關注一下，也是一種政治不正確」，二是時間點相當湊巧，「偏偏又出現了孟晚舟事件，中加關係惡化，一切從嚴掌握」。

文章指加拿大會難以接受謝倫伯格被判死刑，其中一個原因是時值孟晚舟事件期間。（視覺中國）

文章在最後作總結，認為中加關係必然會因為謝倫伯格案雪上加霜，並在其被處決前，加拿大政府還會以各種手段施壓求情，「新的博弈才剛剛開始」；此外加拿大逮捕孟晚舟後強調是依法行事，卻就謝倫伯格案指責中國，「歸根結底還是『西方中心論』和『白人優越論』在作祟」；最後就是謝倫伯格是罪有應得，正如一名加拿大網民的留言，「對毒販來說，不管你來自哪裏，總有一顆子彈在等待着你！」

（牛彈琴）