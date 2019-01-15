解放軍蘇—35戰機已具備反艦戰力　換裝不到1年即巡航南海

中央軍委機關報《解放軍報》賬號「軍報記者」日前發文稱，1月5日，南部戰區空軍航空兵某旅新年度首場跨晝夜訓練拉開序幕。據稱，去年該旅蘇—35戰機飛赴南海參加聯合戰鬥巡航。

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據稱，去年春節前夕，該旅蘇-35戰機飛赴南海參加聯合戰鬥巡航。當時，蘇-35戰機在該旅本場首飛還不到一年。此後，飛行員又駕機執行了繞島巡航等重大任務。

據介紹，該旅自主編修改裝訓練教材，打造技術與戰術深度融合的訓練教學法，將實戰背景體現到每一次升空，將戰術意圖融入每一個動作；同時，運用聯合訓練平台和資源，多次與異型機、地導部隊、雷達部隊和海軍艦艇開展空對空、空對地和空對海對抗訓練，有效提升了體系作戰能力。

蘇—35戰鬥機是俄羅斯蘇霍伊設計局在蘇—27戰鬥機的基礎上研製的深度改進型單座雙發、超機動性多用途戰鬥機，在世代上屬於第四代戰鬥機改進型號，即第四代半戰鬥機。該戰機最大速度2馬赫，實用升限18000米，最大航程4000公里，除裝備一門機炮外，還有12個武器掛點，可攜帶約8000公斤武裝。

據外媒消息，2013年，中俄兩國達成了關於蘇—35戰機的購買協議。2016年12月25日，首批4架蘇—35交付中國空軍。