【孟晚舟被捕】任正非：從未替政府從事間諜活動　對案件樂觀

華為創辦人任正非長女孟晚舟，早前因涉嫌違反美國對伊朗制裁令，在加拿大被捕，並有機會引渡至美國。 任正非周二（15日）打破沉默，接受外媒訪問表示，公司從未也永遠不會替中國政府從事間諜活動。他又指對案件感到樂觀，相信正義會得到伸張。

華為創辦人任正非長女孟晚舟（圖）被捕後，任正非首度出面接受採訪，對案情表示樂觀。（路透社）

綜合外電報道，74歲的任正非周二（15日）在深圳華為總部與外國記者進行圓桌會議，這是他4年來首度公開發言。針對女兒孟晚舟在加拿大被捕一案，他表示非常思念女兒。任正非說，相信美國和加拿大的法律體系是開放的，他將等待法院的判決，相信正義會得到伸張。他又指正觀望美國總統特朗普（Donald Trump）會否介入案件。

稱自己愛國愛黨 但和華為運營沒關聯

任正非否認與北京有經常接觸，指華為從未收到任何政府要求提供不適當信息的請求，華為也從未向政府機構提供過用戶數據。若北京當局要求華為提供客戶敏感資訊，他會回絕。他指出，在涉及網絡安全和隱私保護問題時，企業應以客戶為中心，必須遵守商業規則。

任正非說，華為從未、亦永遠不會替中國政府從事間諜活動。他自己愛國及支持共產黨，但這僅是個人政治信念，與華為商業營運沒有緊密關聯，亦未對他國和他人利益構成傷害。

任正非4年來首度公開發言，對女兒孟晚舟被捕事件表態。（美聯社）

指華為不會遭遇巨大打擊

任正非說，特朗普是偉大的總統，包括提出減稅令企業受惠，不過他認為對方應對待各國企業更好，吸引更多企業前往美國投資。他又指出，華為與美國政府沒有溝通管道，只是中美貿易糾紛中的一顆芝麻。

在談及業務時，任正非指華為今年或在國際面臨挑戰，今年的增長率將不到20%。他指華為並非上市公司，沒有任何外部實體持有華為的任何股份，公司完全是由員工所有，股東數量近9.7萬人。

他又指出，華為並非上市公司，無需太亮麗的財務報表。「若某些市場不歡迎華為，我們可以縮減規模。只要我們能夠生存並養活員工，我們就有未來。」

任正非說，如果遭到類似於中興的制裁，華為亦不會遭遇巨大打擊，「我們一直在研發領域投入巨資，華為不會遭遇中興那樣的情況」。他在採訪中還透露，華為已經簽署了30份5G商業合同，並將2.5萬座5G基站運往國際市場。

（綜合報道）