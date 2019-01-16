指多家世界500強企業外企「錯標」港台　社科院專家建議嚴厲處置

去年，中國民航局要求44間外國航空公司更改網站上對台灣的標注，引起廣泛關注。 近日，中國官方發布了首部《網絡法治藍皮書》——《中國網絡法治發展報告（2018）》統計的結果。該份報告指出，現有66家世界500強外資企業「錯誤標識」台灣，有53家外企「錯誤標識」香港。 有中國社科院專家建議，依法對這些企業嚴厲處置。

IELTS考試將網站報名系統中的「台灣」（Taiwan）改為「中國台灣」（Taiwan, China）。（截圖）

近期，官方出版了《網絡法治藍皮書》，內容主要提及「一些外資企業違反我國法律，並在官網錯誤標識我國領土。」據悉，這份藍皮書是由中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等聯合發布。

事實上，這份《網絡法治藍皮書》之所以緊鑼密鼓的出版，源自於去（2018）年，內地網民開始發現外資企業「誤」將台灣、香港地區標誌成「獨力自主的國家」。

聯合航空以貨幣作為中港台三地的顯示方式。（網頁截圖）

此前，國際知名酒店萬豪集團，曾在發給中國會員的信件中，將台灣標識為國家。此後，上海市黃浦區市場監管局進行立案調查，而萬豪酒店中文網站與中文版和手機應用程序被勒令關閉一周。

而過去一年期間，中國民用航空局更要求外航修改「不正確」的地區標識：舉凡經營至中國航線的外國航空公司，應立即對本公司官方網站、App及其他宣傳途徑開展自查，是否存在將中國的香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區錯誤列為「國家」及其他不符合中國法律的情況；如存在上述情況，應立即採取措施加以整改。

中國民航總局早前要求44家境外的航空公司，在去年7月25日或之前修改官網上對台灣的表述方式。（資料圖片）

中國社科院法學研究所研究員、《網絡法治藍皮書》主編支振鋒表示，「一個中國」原則有著充足的國際法和國內法依據，中國領土主權完整是核心國家利益，必須讓中國領土主權完整相關法律顯示出鋒利的牙齒。

支振鋒還說，「我們應該利用現行法律法規，堅決處置相關違法違規行為。」

也因此，《網絡法治藍皮書》建議，對於設立在中國國內的跨國企業，應當嚴格依據《全國人民代表大會常務委員會關於維護互聯網安全的決定》的規定追究相關責任人的刑事責任，或者依據《中華人民共和國外資企業法實施細則》的規定撤銷涉事企業的註冊，也可以根據國家網信辦出台的《互聯網信息內容管理行政執法程序規定》對相關企業予以嚴厲處罰。

支振鋒還補充說，如果上述公司網站上涉及地圖，還可以根據《地圖管理條例》的規定，對違反互聯網地圖服務的行為作出警告、罰款、沒收違法所得、責令停業整頓等處罰。

（法制日報）