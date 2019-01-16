涉受賄罪潛逃香港近16年　海南國企前董事長王軍文投案自首

外逃香港近16年的海南省國企負責人王軍文，據官方傳媒報道，「經海南省委、省紀委監委堅持不懈努力」後，其已於周二（15日）返回內地投案自首。

現年67歲的王軍文曾擔任海南省紡織工業總公司總經理、省經濟合作廳黨組書記、海南華海公司董事長等職務，並涉嫌受賄罪，自2003年9月起外逃至香港。

王軍文外逃香港近16年後，終在周二返回內地投案自首。（微博）

據此前內地媒體報道，王軍文與被稱為「海南女巨貪」的劉連璉關係密切，兩人是大學同學兼同事，後者因受賄及巨額財產來源不明兩項控罪，已於2006年8月被海南中院一審判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。王軍文原本在江西省工作，1988年被調任至海口市，擔任海南省紡織工業總公司總經理、黨委書記，劉連璉其後就應王軍文之邀到海南。

及至1998年7月，王軍文轉任海南省駐香港「窗口企業」海南華海公司的董事長，保留正廳級待遇。海南省紡織工業總公司旗下的興業聚酯2000年在上交所上市，王軍文被指在上市過程中「動手腳」，當時各相關部門已陸續收到王軍文、劉連璉等人在工廠基建、設備原料采購，以及在上市過程中涉嫌違法貪污的舉報。

王軍文此前是海南駐港「窗口企業」海南華海公司的董事長。（網上圖片）

王軍文在2003年1月突然失蹤，失蹤前辭去興業聚酯獨立董事職務。官方其後證實，王軍文已在2003年9月起外逃至香港。海南省檢察廳遂於該月24日對王軍文立案偵查，在2014年11月10日批准逮捕。

（綜合報道）