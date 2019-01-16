習近平《求是》刊文：努力造就忠誠乾淨擔當的高素質幹部隊伍

中共黨刊《求是》刊登中共總書記、國家主席習近平發表的重要文章〈努力造就一支忠誠乾淨擔當的高素質幹部隊伍〉，強調要嚴把德才標準，堅持公正用人，把各方面人才作用充分發揮出來。

習近平在文中強調，重視吸取歷史經驗是中共的一個好傳統。「我們學習中國歷史上的吏治，目的是了解我國歷史上吏治的得失，為建設高素質幹部隊伍提供一些借鑒。正確的政治路線要靠正確的組織路線來保證。」

文章稱，中共要團結帶領人民實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，必須全面貫徹新時代黨的組織路線，嚴把德才標準，堅持公正用人，拓寬用人視野，激勵幹部積極性，努力造就一支忠誠乾淨擔當的高素質幹部隊伍。

文章指出，要嚴把德才標準。幹部在政治品德、職業道德、社會公德、家庭美德等方面都要過硬，最重要的是政治品德要過得硬。要堅持公正用人。「公正用人是我們黨立黨為公、執政為民在組織路線上的體現，應該成為我們選人用人的根本要求。公正用人，公在公心、公在事業、公在正氣。」

文中又道，要拓寬用人視野。要打開視野，把幹部隊伍和各方面人才作用充分發揮出來。要激發幹部積極性，在選人用人上體現講擔當、重擔當的鮮明導向，激勵幹部增強幹事創業的精氣神。