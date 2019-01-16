趙紫陽明日逝世14周年　異見人士受監控不准前往拜祭

周四（17日）是中共前總書記趙紫陽逝世14周年，當局昨日（15日）起已加強監控在北京的異見人士，獨立記者高瑜等稱其不准前往趙紫陽故居拜祭。

獨立記者高瑜在Twitter發文稱其受到警察監控。（高瑜Twitter）

趙紫陽逝世14周年將至，圖為其逝世12周年時，有民眾舊部往北京故居獻花悼念。（資料圖片/網上圖片）

高瑜15日在Twitter發文稱，警察當日起到其住所外上崗三日。她引述警察指，17日不要到趙紫陽故居拜祭。她向警察表示：「你們年年來堵我，今年我的花籃已經訂好了，也別費你們的苦心，你們就給我送去吧！」但警察回應稱不會為她將花籃送到趙紫陽故居，她為此感到非常氣憤。

維權人士胡佳則表示，長期駐守在其住所外的便衣國保在15日晚上起實施管控措施，除了在便衣國保陪同下到父母家和醫院外，他禁止出門或與其他人見面。

趙紫陽於1980年開始擔任中國國務院總理，1987年任中共中央總書記，被視為中共黨內改革派。1989年「六四事件」後下台，其後被軟禁在北京家中16年，直至2005年1月17日去世，享年85歲。



趙紫陽與妻子的骨灰至今仍安放在寓所，每逢祭日及清明節等，各地維權人士及趙紫陽的舊部屬都會到其位於北京富強胡同的故居拜祭。

（綜合報道）