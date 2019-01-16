【加漢販毒判死】環時批美國盟友無禮對待中國　促西方國家講理　

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉在華走私毒品，周一（14日）遭大連市中級人民法院判處死刑，事件引起中加關係緊張。 中國官媒《環球時報》今日（16日）再刊文指，「要促使每一個西方國家都真的同中國講理」。文章又指，在中美關係下行的當下，開放的過程要比過去複雜的多，「中國需要寬闊的心胸和更成熟的心態去面對這一切」。

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的在華走私毒品案，為中加關係蒙上陰影。（資料圖片）

《環球時報》今日發表一篇題為<從中加危機看對外開放的新複雜性>的社評。文章指，美國的個別盟友近來以很無禮的方式對待中國，並且試圖動員西方力量圍繞他們與中國的紛爭向中方施壓。中方這個時候是不可能軟弱的。中國的法律、利益都必須受到尊重，當個別國家疏忽了這一點時，要用行動提醒他們。

文章指出，即使中國下定決心對外開放，在中美關係出現下行的當下，「開放的過程要比過去複雜多了，局部、具體的摩擦和鬥爭有可能會更多」。而中國進一步對外開放的戰略決心，在任何情況下都不能動搖，「一個軟弱的國家是不能夠去世界民族之林中爭取自己的地位和機會的」。

加拿大公民謝倫伯格遭大連市中級人民法院判處死刑。（資料圖片）

文章強調，加拿大的背後有美國，渥太華還想扯上更多西方盟友，「但那又怎麼樣？中國只要相信自己做得對，那就去做好了。為捍衛我們國家與外界交往的基本原則以及國際關係的通用準則，一時增加的各種風浪對我們來說實在算不了甚麼」。

文末最後寫道，加拿大認為如果西方輿論和個別國家官員幫他說話會挺管用的，「我們必須讓他和整個西方都看清楚，這不管用。真理不是個別西方國家定義的，西方輿論的聲音大不意味著就代表世界，中國是有主心骨的國家，沒道理的輿論壓力對我們輕如鴻毛」，無論對美國還是加拿大，中國的開放態度都不會變。摩擦歸摩擦，合作歸合作，「我們越是能夠在這兩條線之間轉換自如，越是意味著我們的對外開放站到了更高的境界上」。