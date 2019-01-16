河北省高級人民法院早前研發微信小程式「老賴地圖」， 1月14日正式上線。 據內地「中國日報網」1月16日報道，公眾可通過該平台，掃描出定位點方圓500米內「老賴」的相關資訊，點擊「預警等級」可顯示「老賴」清單，並可以分享相關資訊，例如在朋友圈曝光「老賴」。

河北法院製「老賴地圖」微信上線，公眾可「野生捕獲」舉報老賴。（中國日報網）

據內地「中國新聞網」1月15日報道，河北省高級人民法院有關負責人表示，研發「老賴地圖」是為了推進社會信用體系建設，懲戒「失信被執行人」。公眾可通過該平台查詢「失信被執行人」名單資訊，還可以通過該小程式作監督和舉報，促使「老賴」履行法律文書所定義務。

報道指公眾登錄微信後，搜索小程式「老賴地圖」即可進入使用。該小程式以使用者位置為定位地點，繼而掃描出方圓500米內的「老賴」相關資訊，點擊「預警等級」可顯示「老賴」清單，包括失信自然人、失信法人或其他組織。

可在朋友圈分享「老賴」資訊

「老賴地圖」亦容許公眾將「老賴」資訊分享給朋友或微信群，又可生成海報以分享到朋友圈，曝光「老賴」。

報道提到，該小程式還設置「線上舉報」功能，用戶如發現「老賴」財產線索，只需點擊「老賴」姓名，便可進入「老賴」詳情頁面，編輯及提交線索資訊，以作舉報。後台管理員將就此通知法院執行部門再作處置。