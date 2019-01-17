【中美建交40周年】王毅：中國無意取代美國　兩國應樹立雙贏理念

中國國務委員兼外交部長王毅日前就中美建交40周年接受官媒《人民日報》專訪。他表示，40年前，中美為了兩國人民的利益和世界的和平、穩定、繁榮走到一起，40年後仍應不忘初心、保持定力；又說中美雙方應打開大門而不是設置壁壘，樹立互利雙贏的新理念，摒棄零和博弈的舊思維。

王毅表示，中美兩國應不忘初心，打開大門樹立雙贏理念。（視覺中國）

王毅表示，中美於1979年1月1日建交，是國際關係史上的一件大事，不僅翻開中美關係的新篇章，同時也對世界格局的演變帶來了深遠影響。40年中美關係的發展歷程給予許多寶貴經驗和啟示，最重要的是牢牢把握正確方向、始終堅持基本原則、聚焦擴大合作和夯實友好紐帶。雙方應不忘初心、保持定力，不被一時一事所惑，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，在新的起點上更好造福兩國人民和世界各國人民。

王毅稱，國與國之間有差異、有分歧甚至有矛盾，並不意味著一定要走向對立。中美要堅持以建設性方式處理分歧和敏感問題，努力聚同化異，確保中美關係不偏離正確軌道。就台灣問題而言，「一中」是中美關係的政治基礎美國應切實反對台獨勢力及其分裂活動，慎重處理涉台問題。在涉藏、涉疆等問題上，美方同樣應尊重中國主權和領土完整，停止干涉別國內政的做法。

對話磋商是解決中美經貿摩擦的唯一辦法

在中美經貿摩擦上，王毅指出，經貿合作的本質是互利共贏，依然是中美關係的壓艙石和推進器。中美雙方都有擴大經貿合作的意願，應當有能力也有智慧推動達成一個彼此都能接受的方案。「最近兩國工作團隊磋商取得積極進展，這再次說明，對話磋商才是解決問題的唯一正確辦法。雙方應繼續按照兩國元首達成的重要共識，相向而行，爭取早日達成協議。」

王毅續指，美方一些人對中國存在疑慮和猜忌，認為「國強必霸」，中國將來肯定會挑戰或取代美國，是一個嚴重的戰略誤判。他強調，中國不會成為美國，更無意取代美國。中美之間會有競爭，但應是積極意義的競爭，符合規則的競爭。同時，中美之間更要有合作，堅持平等互利的合作，旨在惠及兩國和世界的合作。雙方應當加強聯通而不是彼此脫鉤，打開大門而不是設置壁壘，樹立互利雙贏的新理念，摒棄零和博弈的舊思維。