【嫦娥四號】國家航天局：首次實現月背與地球中繼通信　意義重大

中國研製的嫦娥四號探測器周四（3日）實現首次人類探測器在月球背面軟着陸的壯舉，並傳回世界首張近距離拍攝的月背影像圖。 國家航天局今天（17日）在官媒《人民日報》刊文指出，嫦娥四號首次實現航天器在月球背面軟著陸和巡視探測，首次實現月背與地球中繼通信，在月球探測史上具有承前啟後、繼往開來的重大意義。

由中國研製的嫦娥四號探測器登陸月球背面，並傳回了世界首張近距離拍攝的月背影像圖。（中國國家航天局）

文章稱，探月工程作為國家重大科技工程，規模宏大、系統複雜，是一項涵蓋多學科、涉及多項高技術的大工程。相比一期的繞月探測、二期的落月探測，嫦娥四號任務更艱巨，難度更大，風險更高。國防科工局、國家航天局牽頭的探月工程重大專項領導小組，堅持創新驅動發展戰略，實現了世界首次月球背面軟著陸和巡視探測的嫦娥四號，有望獲得一系列重大原創空間科學成果，大大增進人類對地月系統演化的認知。

文中指出，嫦娥四號任務是中國由航天大國向航天強國邁進的重要標誌之一，是中華民族為人類探索宇宙奧秘作出的又一卓越貢獻；舉國體制是制度優勢，保證了任務的順利推進，樹立了又一個協同創新、勠力攻關的典範。

嫦娥四號是國際合作成果

文章又指，嫦娥四號任務是由世界各國科學家攜手探索宇宙奧秘，包括面向全球徵集科學載荷，在中國探月工程中首次搭載4台國際合作載荷；著陸器上德國研製的月表中子及輻射劑量探測儀、巡視器上瑞典研製的中性原子探測儀、「鵲橋」中繼星上荷蘭研製的低頻射電探測儀、哈工大微衞星上沙特研製的微型成像相機，都伴隨著嫦娥四號飛向月球。文章強調，中國航天始終秉承和平利用、平等互利、共同發展理念，開展廣泛深入的國際交流合作，互利互惠、共同發展，推動航天事業造福全人類。

展望未來，文章最後指出，2020年前嫦娥五號將登陸月球並自主取樣返回；2020年左右將實施中國首次火星探測任務。中國深空探測工程將飛向更深更遠的宇宙空間與天體，中國航天正向著「2030年實現整體躍升，躋身航天強國之列」進發。

（國家航天局／人民日報）