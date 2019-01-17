【雄安新區】習近平時隔兩年再赴雄安　勉創業者把握歷史機遇

中共中央總書記、國家主席習近平時隔近兩年，昨日上午（16日）再到河北雄安新區考察調研。這亦是國務院本月初正式批覆雄安新區總體規劃後，習近平首次赴雄安考察調研。

習近平此行先後與市民服務中心的職員、民眾和部份進駐企業代表交流，並與建設工人進行視頻連線。當中，習近平在雄安新區政務服務中心時，就勉勵現場的一些雄安新區首批創業者指，要把握住這個千載難逢的機會，把握住歷史機遇，做民族復興、改革創新的弄潮兒，創造新的輝煌業績。

習近平又在河北雄安新區規劃展示中心，通過大屏幕與京雄城際鐵路雄安站地盤連線。他向工人表示城市建設、經濟發展，交通要先行，並指工人正為雄安新區建設這個「千年大計」做着開路先鋒的工作，功不可沒，又希望可注重安全生產，保質保量，按期完成建設任務。

此外，雄安新區目前已完成11萬畝「千年秀林」建設。習近平亦有到訪「千年秀林」大清河片林一區的造林區域，並登上秀林驛站二層平台遠眺林區全貌。他又強調綠水青山就是金山銀山，雄安新區就要靠這樣的生態環境來體現價值、增加吸引力。

國務院副總理韓正、劉鶴等中央官員亦有陪同習近平前往雄安新區。（新華社）

雄安將進入大規模發展建設階段

據新華社照片顯示，習近平此行亦有國務院副總理韓正、劉鶴以及發改委主任何立峰等中央官員陪同在側，河北省委書記王東峰以及省長許勤亦有隨行考察。

據資料顯示，習近平對上一次到雄安是2017年2月23日，他當日專程到河北省安新縣進行實地考察，並主持召開河北雄安新區規劃建設工作座談會。中央同年4月1日宣布決定設立河北雄安新區，將其定位為「千年大計、國家大事」。新華社當時指，雄安新區「是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後，又一具有全國意義的新區」，主要任務是成為北京非首都功能疏解集中承載地。

經中共中央、國務院同意，國務院今年本月2日正式批覆「河北雄安新區總體規劃（2018—2035年）」，標誌着雄安新區進入大規模發展建設的新階段。