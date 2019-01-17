蔡英文指「九二共識是一國兩制」　陸官媒斥誤導民眾、包藏禍心

近期，兩岸關係的焦點，莫過於《告台灣同胞書》40周年紀念會上的「習五點」與台灣總統蔡英文的相對應回復。 為此，中國官媒《人民日報（海外版）》旗下微信號「俠客島」發表一篇評論，題為「『九二共識』等於『一國兩制』？蔡英文的新伎倆包藏禍心」，文章「提醒」蔡英文，「打鳥不成，別被反啄了眼睛，成了獨眼龍」。

俠客島文章稱，自習進平在《告台灣同胞書》40年紀念會發表談話後，確立了兩岸與「九二共識」已無法躲避，而「一國兩制」的台灣方案也成了台灣島內討論的大熱門；反觀蔡英文所提的「維持現狀」，「早就成了沒人理的明日黃花」。

但是，蔡英文不可能空手讓出舞台，俠客島指出，「蔡英文有意把『九二共識』跟『一國兩制』等同起來混為一談。」直白的說，為了挽回自身在島內頹廢的聲勢，不惜忽視「九二共識」與「一國兩制」談話起點的差異，硬是將兩者畫上等號，來收取「一石四鳥」的政治功效。

習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，發表了被外界普遍解讀為「統一宣言」的談話。（新華社）

俠客島進一步抓了「四隻鳥」解釋：第一隻，抹殺掉「九二共識」裡「求同存異」的內涵，把「兩岸同屬一中」的模糊空間拿掉，不再提文化的中國，大一統的中華情懷，而是藉著「一國兩制」港澳模式中的「一中」說事，直指「一中」是「中共政權」。

文章說，這最大壓制了國民黨好不容易成型的兩岸議題空間，斬斷國民黨在兩岸交流上的優勢。

蔡英文硬將「九二共識」與「一國兩制」意涵畫上等號。（VCG）

第二隻，刻意誤導台灣民眾。文章說，蔡英文透過刻意誤讀，凸顯大陸多麼「霸道」，坐收污名化「一國兩制」和「九二共識」的政治紅利，激起民眾對大陸的反感，為2020選舉的票基鋪路。

第三隻，對衝大陸傳遞過來的善意和彈性空間。文章稱習近平提到了探討「一國兩制」的台灣方案是「有著極高政治智慧的大手筆」，承認兩岸一中，只要往統一上說，大家甚麼都好談，但蔡「為了拒絕而拒絕」，只能橫挑鼻子豎挑眼。

第四隻，面對民意支持度直直落，蔡英文刻意通過操作議題向深綠靠攏取暖。文章稱，上台兩年多，從「維持現狀」到元旦講話時「四個必須」、「三道防護網」，蔡英文已經在兩岸議題上「獨」行漸遠；從她個人政治利益看，抹黑抹紅跟「獨」派交心，都是為了收拾深綠人心，為夢中的第二任做準備。

因此，俠客島認為，蔡英文將「九二共識」與「一國兩制」綁在一起目的，是為了將「台獨」緊箍咒解套。但該篇文章覺得，蔡英文再多的花言巧語，再多的移花接木，都是瞎子點燈白費蠟。到頭來，只能是「金箍當頭，欲說還休」。