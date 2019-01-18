《祭姪文稿》借日惹爭議　民進黨應正視兩岸歷史脈絡

台北故宮將唐代顏真卿《祭姪文稿》借給日本展覽，引起兩岸迴響。實則外借決定早在去年底作出，也不算是一件「大事」，只不過是民進黨之前外交「小動作」太多，致使本來「小事」不斷被放大和政治化，觸發輿論爭議。 從宏觀角度看，中國歷代文物渡過台灣海峽，成為台北故宮珍品，象徵兩岸難以否認的歷史連結。《祭姪文稿》借日爭議正好反映，台灣必然要面對兩岸文化和歷史脈絡。這一點既適用於文化交流，更是處理兩岸政經關係的必然認知。

台北故宮將顏真卿《祭姪文稿》借日展出，引發兩岸民眾聲討。（資料圖片）

事實上，借展交流本身問題不大，事件被大陸網民曝光後，質疑聲主要聚焦在文物會否受損，不過亦有專業人士指出日方的保護措施足夠。

然而，民進黨政府上台以來小動作不斷，不僅修改台灣歷史教科書，美化日本當年殖民統治台灣的歷史，亦在慰安婦、「核食」和領土等議題上頻頻向日方靠攏，因此不難理解有聲音將這次展出聯想為「媚日」之舉，進而成為政治事件。試想今次若是借給法國做藝術交流，反對聲浪就不會如此洶湧。

《祭姪文稿》借日展出，台灣駐日代表謝長廷亦到場參觀，指借展一事代表台日關係友好。（資料圖片）

台北故宮不僅是古代中國藝術史與漢學的研究機構，亦是兩岸文化連結的象徵。在民進黨執政下，「故宮台灣化」成為館方政策主調，惹來外界質疑故宮是否被當作「務實台獨」的橋頭堡，淪為被意識形態操弄的文化交流工具，明明是內戰時期被運往台灣的中國歷代文物，卻偏要被「去除中國色彩」。

這與民進黨處理兩岸關係的大方向如出一轍，包括不承認「一個中國」原則，強調「台灣主體性」，都是對兩岸在政治、歷史、文化等各方面的深刻連結視而不見，試圖一筆抹殺箇中史實脈絡。

《祭姪文稿》借日爭議反映民進黨治下的「政策矛盾」：既想「維持現狀」以保台海繁榮穩定，又繞過大陸所提出的「兩岸同屬一中」政治基礎。他們不願正視兩岸關係本質，想要不設條件地展開對話，這無異於空中樓閣。無論誰在台灣執政，都無法擺脫兩岸共同歷史。台灣政府要有效恰當地處理兩岸關係，就必須要正視箇中歷史脈絡，由「故宮台灣化」到「一邊一國」，現時都是徒勞無功的逃避。