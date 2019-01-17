【封殺華為】環時：美國「迫害」是自私、心胸狹小和狂躁表現

《華爾街日報》周三（16日）報道，美國聯邦檢察部門正刑事調查華為，指對方涉嫌盜取美國商業夥伴的技術。 華為近來受到美國、日本等多個國家相繼封殺，副董事長孟晚舟和另一公司高層亦分別被加拿大和波蘭拘捕。對此，中方官媒《環球時報》刊文評論道，美國對華為的打壓開啟一個惡劣的先例，是「科技麥卡錫主義」，更充分顯示其戰略心胸的狹小、高度自私，缺少全球引領者應有的風範。

文章指，美國在因為中國已經取得的進步而狂躁，中國要繼續發展就需承受這樣的逆境。（資料圖片）

文章題為〈迫害華為是高科技領域的麥卡錫主義〉，稱美國聯邦檢察官試圖對華為展開刑事調查，表明華盛頓決心採取一切手段打壓華為，今後華為還可能遭遇更多麻煩。加上美國的盟國不斷有排斥華為設備的消息傳出，如孟晚舟事件、波蘭以「從事間諜活動」的罪名逮捕華為員工等，一切組成「美國拉盟友迫害華為等中國電信公司的全景圖」。

文章稱，華為是最大的通訊設備製造商和第二大智能手機生產商，是非常全面的電信公司。對這樣的公司進行具體的指控，然後放大這些指控的意義，抹黑整個公司，這是藉司法手段行政治之目的；又稱「欲加之罪，何患無辭」，美國對華為的迫害正在開啟一個惡劣的先例，作為技術大國如此破壞高科技領域的秩序，早晚要自食其果。

美國因中國取得進步而狂躁 中國需要承受逆境

文章批評，美國對華為的打壓充滿「地緣政治的刀光劍影」，強行給華為、中興貼政治標籤，是「科技麥卡錫主義」。美國參議員柯頓所言「華為實際上是中國共產黨的情報收集機構」，在中國人聽起來就像是「瘋子說的話」，其在美國卻堂而皇之地傳播並受到重視，讓人看到美國意識形態的扭曲。

文章續指，美國對華為的打壓還充分顯示其戰略心胸的狹小，它不願意看到華為崛起背後的積極意義，而完全局限於本國的利益，處在全球引領者的位置上，卻高度自私，缺少應有的風範。美國在因為中國已經取得的進步而狂躁，中國要繼續發展就需承受這樣的逆境。

文章結尾道，華為的技術能力為它提供應對挑戰的充裕空間，並將能夠通過與客戶的不斷合作證明自己的清白，也證明出於安全原因而拒絕使用華為設備是多麼錯誤的決策，「那些以非正當理由參與打壓中國企業的國家和公司都應當付出相應的代價。」