中紀委刊文談「秦嶺違建別墅案」　批官員表面一套、背地一套

隨着近期有部份陝西官員「落馬」後，秦嶺違建別墅案再次成為外界焦點。 繼央視早前特意為案件製作政治紀錄片後，中紀委機關媒體《中國紀檢監察報》今日（18日）亦以此刊文指，部份官員對習近平的指示搞選擇性執行、選擇性落實，這種敷衍了事、陽奉陰違的行徑，發人警醒。

秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1194幢，拆除1185幢，沒收9幢。（視覺中國）

文章指出，秦嶺北麓西安境內違建別墅問題，表面上是拆除違建別墅工作不作為、不到位，根子裏是官員沒有把「兩個維護」作為最根本、最重要的政治紀律和政治規矩，對落實中央的重大決策部署打折扣、做選擇、搞變通，表面一套、背地一套，沒有真正落實到行動上。並指增強「四個意識」、做到「兩個維護」是具體的，不是抽象的，對中央決策部署，必須堅定堅決、不折不扣、落實落細，決不容「選擇」。

文章又引述中央紀委副書記、國家監委副主任、中央專項整治工作組組長徐令義指：「違建別墅的發生和演變，最重要的原因在於：有關黨組織的政治建設缺失缺位、軟弱無力，有關領導幹部對政治紀律缺乏敬畏，政治規矩意識淡薄。」

文章指，選擇性執行看似是政策執行問題，實則是政治問題，「功利主義」也是選擇性執行的重要原因。一些黨員幹部對政策的選擇性執行、選擇性落實，使得中央制定出台的一些打基礎、利長遠的政策難以落實。這些政策往往需要執行一段時間才能見成效，而且執行難度相對較大，需要付出較多時間、精力，一般屬於「前人栽樹、後人乘涼」。面對此類難以短時見效、見政績的政策，一些地方官員在執行過程中就打起了自己的小算盤。