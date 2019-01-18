「人權觀察」年報：中國去年殘酷對待維權人士　限言論和宗教自由

國際人權組織「人權觀察」昨日（17日）發布2019年世界人權報告，其中大篇幅談及對中國過去一年來人權表現的看法。 報告指出，中國去年殘酷對待維權人士，包括拘捕維權律師王全璋，判處民運人士秦永敏等人重刑等。報告亦批評當局限制言論和宗教自由，拘捕媒體記者及採訪對象，以及在新疆設立「再教育營」等問題。

維權律師王全璋在2015年「709」事件中被拘後，一度音訊全無。（資料圖片）

允劉霞出國為僅見人權讓步

報告著重提及中國維權人士的遭遇，指出中國人權護衞者「持續遭受任意拘留、監禁和強迫失蹤」，並列舉維權律師王全璋的案例，說明當局如何殘酷對待人權護衞者，以及中國維權人士的堅忍不拔。王全璋去年底被不公開審判，案件尚未宣判。

報告指出，去年有多位著名維權人士遭逮捕及判處重刑，當中包括維權律師余文生，他被控煽動顛覆國家政權和妨礙公務等罪、資深民運人士秦永敏則遭武漢法院以顛覆國家政權罪判刑13年等。

此外，報告指當局持續基於政治動機起訴或吊銷人權律師的執照，中國司法當局註銷或吊銷了十幾位維權律師的執業證，有些律師雖仍保有執業證，卻因警方向其僱主施壓而無法就職營業。

這份報告說，中國當局去年僅見的人權方面讓步，就是允許諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞7月前往德國，結束毫無法律依據的8年軟禁。然而，當局決定不許她的家屬陪同出國，顯見北京執意懲罰異見人士並力圖避免其在國際發聲。

路透社等外媒早前獲官方安排參觀「再教育營」。（路透社）

迫害少數民族 管控言論自由

報告又提及，新疆當局正急劇加強對1300萬維吾爾族和哈薩克族穆斯林的「鎮壓和有計劃的迫害」。當局利用各式各樣的拘留場所，對部分少數民族進行群體性的任意拘留、酷刑和虐待，估計現有100萬突厥語系穆斯林，被無限期關押在各地「政治思想教育」營區，被迫學習漢語、歌頌共產黨和政府。

新疆居民還受到當局嚴密監視，當局動用各種高科技群眾監控系統，包括二維碼、生物識別、人工智慧、手機間諜軟件和大數據。當局並動員上百萬黨政幹部監視群眾，包括幹部定期進駐民宅的侵入性方案。此外，西藏一些原本不違法的傳統社會習俗，例如由僧人調解社區糾紛，去年亦被當局視為犯罪行為。

在言論自由方面，報告指出中國政府限制言論自由，繼續緊密控制網絡、大眾傳媒和學術機構，包括持續騷擾和拘捕報道人權議題的媒體記者及其採訪對象，多位教授因批評政府遭到處分。官方又下令清理網絡「導向錯誤」和「低俗」內容，以及要求外企更改對台灣的稱呼等。

此外，當局不斷擴增群眾監控系統，以加強對社會管控。當局去年持續大規模收集生物特徵，包括DNA和語音樣本；利用生物特徵進行自動化監控；開發名為「社會信用系統」的全國性獎懲系統；以及開發並應用旨在防範異議人士的「大數據」警務程式。這些系統在法律上和實務上一概缺乏有效的隱私保障，民眾通常不知道自己的數據已被收集，或不了解其用途和存儲方式。

在宗教自由方面，報告指當局在新疆限制伊斯蘭教、在河南鎮壓基督教、在寧夏擴大對回族的審查。報告又批評，中國積極推動「一帶一路」倡議，但許多參與國家對人權缺乏保障和尊重，報告並形容中國近年的鎮壓措施達到六四事件以來最高峰。人權觀察中國部主任理查森認為，各國要抵制中國的壓迫政策，才能保護中國境內外人權。

（人權觀察、中央社）