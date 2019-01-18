【時隔四年】全國31名省級「戎裝常委」全到位　司令員人數首過半

據《北京日報》微信公眾號「長安街知事」報道，隨着解放軍山西省軍區司令員韓強日前已出任山西省委常委，這代表全國31名省級「戎裝常委」時隔4年後再次全數到位。 值得注意的是，4年前的31名省級「戎裝常委」當中僅有8名司令員，但如今司令員高達17人。

據統計顯示，目前31名「戎裝常委」中，共有17人是司令員，14人是政委，司令員「入常」人數首次超過半數。在31名戎裝常委中，北京衛戍區政委姜勇、西藏軍區司令員許勇、新疆軍區司令員李偉等3人是中將軍銜，其餘均為少將軍銜。

自五大戰區成立後，原七大軍區番號撤銷，新疆軍區、西藏軍區、北京衛戍區由原來的大軍區轉隸陸軍領導，為副軍區級單位，因此軍區司令員為中將級。其餘28個省級軍區則劃歸軍改後新組建的中央軍委國防動員部，司令員為少將軍銜。

隨着解放軍山西省軍區司令員韓強日前已出任山西省委常委，這代表來全國31名省級「戎裝常委」時隔4年後再次全數到位。（截圖）

據悉，「戎裝常委」即全國各省級黨委領導層內的解放軍代表，一般由各省級軍區政委或司令員擔任。按照官方說法，「戎裝常委」要參與地方「重大事項的決策」、「負責協調軍、地關係，協助地方的經濟社會建設」等，主要作用為「加強地方與軍隊的溝通」。

時任中國國防部發言人楊宇軍於2016年12月29日曾表示，省軍區主要領導有一段時間沒有出現在新一屆省委常委班子裡，主要是因為2016、2017兩年正值軍隊調整改革。經綜合考慮，省軍區主要領導暫不參加所在省級黨委的換屆選舉，待相關改革到位後，再按規定增補進入所在省級黨委常委班子。