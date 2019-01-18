【秦嶺違建別墅案】西安國土局前局長等三人落馬　料更多人被查　

秦嶺違建別墅案牽連甚廣，陝西前省委書記趙正永日前涉嫌嚴重違紀違法受查，據傳其任內牽涉兩宗貪腐案，其中就包括有此案。 陝西官媒《陝西日報》近日刊文回顧全省各級紀檢監察機關2018年的工作，首次披露有更多領導幹部涉案被查處，包括有西安市國土局前局長田黨生、環保局前局長羅亞民及市政府前秘書長焦維發。

秦嶺別墅違建案牽連甚廣，陝西省前省委書記趙正永亦涉案被查。（視覺中國）

文章在「把政治建設擺在首位 堅決做到『兩個維護』」一節中提到，「與此同時，省紀委監委把秦嶺北麓西安境內違建別墅問題專項整治工作作為踐行『兩個維護』的現實檢驗，加強對違建別墅排查、資金追繳等工作的監督檢查，徹底查清違反政治紀律的人和事。嚴肅查處西安市秦嶺辦首任主任、規劃局原局長和紅星，市國土局原局長田黨生，市環保局原局長羅亞民，市政府原秘書長焦維發，原戶縣縣長張永潮等嚴重違紀違法問題」。

田黨生、羅亞民及焦維發均是首次被官方證實涉及泰嶺違建別墅案被查處，至於和紅星及張永潮則是在月初的央視新聞專題片《一抓到底正風紀——秦嶺北麓違建別墅整治始末》中，被透露已於去年11月涉嫌嚴重違紀違法落馬。

（澎湃新聞）