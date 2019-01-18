公務員家庭困難周末能否送外賣？　官方：原則上不違紀

近日，一名自稱屬於江蘇省揚州市寶應縣的網友「樂樂」，她在揚州市人民政府網站「寄語市長」頻道留言，諮詢生活壓力較大、公務員週末送外賣是否違紀問題，相關截圖熱傳，引起網民對公務員待遇的討論。

1月16日寶應縣紀委在揚州市人民政府網站「寄語市長」頻道的回覆。（揚州市人民政府網站截圖）

但值得一提的是，網絡傳有兩種版本。第一種是，1月14日下午2時許，江蘇寶應縣「監察委」回覆稱，公務員如確因家庭困難，利用周末休假時間送外賣掙錢養家糊口，必須經過組織批準，且不得在企業或其他營利性組織中兼任職務，可不作違紀論處。

同時，因公務員身份特殊，雖經批准可從事週末送外賣，但不得影響本職工作開展，更不得利用權力影響從事外賣活動。如果所在部門單位需要該公務員加班開展工作的，必須服從。

其二是，1月16日下午2時許，江蘇省寶應「縣紀委」在上述網站回覆稱，公務員如因生活困難，利用週末時間送外賣，原則上不構成違反黨的紀律，但作為公務人員應當向組織上報告有關情況，並不得影響本職工作的開展。同時，對於確實困難的公務人員家庭，相關黨組織和所屬單位應給予關心慰問。

網傳寶應監察委回覆截圖。

雖然內容大同小異，經內媒實際查詢，江蘇官方表示，未能查到網傳「寶應縣監察委1月14日」的記錄，只顯示1月16日寶應縣紀委的回覆。對此，一名寶應縣紀委工作人員表示，他們也不清楚具體回覆人員及回覆內容。

儘管如此，透過這件事，開始讓中國社會了解不少基層公務員，正遭遇類似的生活困境。

事實上，據此前官媒報道，2016年5月中旬，安徽黃山歙縣王村鎮副鎮長洪昇因生活遇困，在滴滴網絡約車平臺註冊成為車主。當年6月15日，他前往縣城辦事時「接客」，駕私家車載客，結果被人舉報。

結果，安徽運管部門稱此舉屬於違規營運，縣紀委則表示將依規查處。此事被媒體曝光後，大多數網友表現出了對他的同情。

甚至，就連官媒評論也相挺，並指出一個副鎮長為了一筆醫藥費不得不去開網約車，是不是也警示我們該關註一下基層公務員待遇是否合理。同時，提醒官方在公務員新一輪的工資結構調整，應該更多向基層傾斜，讓基層公務員擁有真切的「獲得感」。

（新華社、澎湃新聞）