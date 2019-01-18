美國發表最新導彈防禦報告　中國強烈反對：充斥冷戰思維零和博弈

美國國防部當地時間周四（17日）發表最新的導彈防禦報告，總統特朗普更在演講中強調軍方將研發「無可匹敵」的導彈防禦系統，更稱太空已成為新戰場，國防部將在太空領域投放主要資源。 在中國，外交部發言人華春瑩批評報告「無視和平與發展時代主題，充斥冷戰思維與零和博弈等過時觀念」，中方對此強烈不滿和堅決反對。

雖然中國未有被直接點名提及，但華春瑩指報告渲染地緣政治對抗和大國競爭，無端鼓噪中國威脅，「美方舉動毫無建設性，將損害地區和平與安全，影響國際核裁軍進程，引發軍備競賽，破壞全球戰略平衡與穩定。」

特朗普在演講中強調軍方將研發「無可匹敵」的導彈防禦系統。（視覺中國）

華春瑩強調，中國一貫倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，主張通過政治外交手段解決導彈擴散問題，反對以犧牲他國安全利益換取自身安全的做法。中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，在戰略力量發展方面始終采取極為克制的態度，無意也不會對包括美國在內的任何國家構成威脅。

華春瑩在最後奉勸美國要摒棄冷戰思維，從維護全球和地區和平與穩定的大局出發，本著負責任的態度，以實際行動維護國際和平與穩定。

（中國外交部）