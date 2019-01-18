【國歌法】港區人大代表出席預備會議　楊振武籲支持國歌法立法

全國人大政協兩會3月3日起在北京舉行，港澳全國人大代表今天（18日）到深圳紫荊山莊進出席人大「預備會議」，據新華社報道，全國人大常委會辦公廳為港澳全國人大代表舉行情況通報會，秘書長楊振武在會上通報全國人大常委會一年來主要的工作情況和今年工作的初步安排。 另據《明報》報道，楊振武在會上有特別呼籲港區人大代表要支持特區政府推動國歌法立法。

新華社報道指楊振武介紹了第十三屆全國人大二次會議組織籌備工作情況，並指港澳全國人大代表是全國人大代表中不可或缺的重要力量，「希望各代表依法履職盡責，深入學習調研，積極參與國家事務管理，為大會圓滿成功、為『一國兩制』行穩致遠作出貢獻。」

此外，與會的國家發展和改革委員會、財政部負責人，則向港澳全國人大代表通報2018年國民經濟和社會發展計劃，以及中央財政預算的執行情況。

香港即將就《國歌法》展開本地立法工作。（視覺中國）

另據《明報》報道指出，楊振武還提到今年特區政府除了要「拼經濟保民生」外，亦會致力推動國歌法立法，明言希望各港區人大代表支持，支持特區政府依法施政。楊振武又讚揚各港區人大代表有做好本份，在大是大非的立場例如反港獨議題上，透過不同渠道發聲，並稱去年一地兩檢完成立法，建制派在選舉中勝出，均反映香港重拾正軌。

另一方面，報道指發改委主任寧吉喆在會上有談及粵港澳大灣區規劃，稱其與「京津冀」及「長三角」一樣均是國家最重要的區域發展之一，更形容如今已上升至國家戰略層面，但就未有說明規劃綱要的具體公布日期。

（新華社／明報）