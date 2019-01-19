習近平結束京津冀考察：實體經濟是大國根基　推進三地協同發展

中共中央總書記、國家主席習近平近日展開一連3天的京津冀考察，先後前往河北雄安新區、天津、北京城市副中心，實地了解京津冀協同發展情況。

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經濟不能脫實向虛

習近平周三（16日）在雄安新區考察時形容建設雄安新區是千年大計，翌日則前往天津，分別到天津南開大學、天津和平區新興街朝陽里社區、天津港及中關村科技園考察。

其間，他在朝陽里社區的黨群服務中心綜合辦事大廳了解有關退役軍人服務的保障工作，並強調各級黨委和政府要高度重視，切實維護好退役軍人的合法權益，保障好他們的工作和生活。而在考察天津港期間，他又表示經濟要發展，國家要強大，交通特別是海運首先要強起來，要努力打造世界一流的智慧港口、綠色港口，更好服務京津冀協同發展和共建「一帶一路」，並強調實體經濟是大國的根基，經濟不能脫實向虛，要扭住實體經濟不放，繼續不懈奮鬥

習近平於北京市委辦公樓主樓會議召開京津冀協同發展座談會。（新華社）

京津冀協同發展將進入「攻堅克難」階段

習近平周五（18日）又前往北京城市副中心，並強調建設北京城市副中心要堅持規劃先行、質量第一，使北京城市副中心成為這座千年古都又一張靚麗的城市名片。他其後於北京市委辦公樓主樓會議召開京津冀協同發展座談會，他在會上強調，京津冀協同發展是一個系統工程，不可能一蹴而就。在當前和今後一個時期，京津冀協同發展會進入到「滾石上山、爬坡過坎、攻堅克難的關鍵階段，需要下更大氣力推進工作」。

習近平又對京津冀協同發展提出6個方面的要求，分別是積極疏解北京非首都功能、高質量高標準推動雄安新區規劃建設、高質量推動北京城市副中心規劃建設、發揮引領高質量發展的重要動力源作用、強化生態環境聯建聯防聯治及促進基本公共服務共建共享。

（新華社）