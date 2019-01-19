【秦嶺違建別墅案】傳陝西副省長陳國強遭查　被視為趙正永大管家

秦嶺違建別墅案持續發酵，引發陜西官場地震，官方周二（15日）公布前陜西省委書記趙正永落馬的消息後，現任副省長陳國強亦傳出同日被帶走調查。據報陳國強曾被視為趙正永的大管家，兩人是安徽老鄉。

陝西副省長陳國強（中）傳出周二（15日）被調查人員從陝西省政府大院帶走，當局於同日公布原省委書記趙正永落馬消息。（網上圖片）

自秦嶺違建別墅去年7月拆除以來，涉案的陜西高官接連落馬，至今已有千餘人被詢問；趙正永被查，近日再度引發滾雪球效應。據內地微信公眾號「鎬京筆記」披露，陳國強周二（15日）下午被調查人員從省政府大院帶走。當晚官方公布了趙正永落馬消息。

資料顯示，陳國強今年57歲，安徽宿州人。在趙正永擔任陝西省長、省委書記期間，他擔任陝西省政府秘書長，2018年升為副省長，分管陝西省國土資源、環境保護、住房和城鄉建設、交通。

分析人士表示，陝西秦嶺別墅違建案像漩渦一樣，讓捲入其中的多名高官落馬，包括陝西西安原市委書記魏民洲、陝西省委原秘書長錢引安，陝西西安原市長上官吉慶、陝西原副省長馮新柱等人。

官媒《人民日報》旗下微信公號「俠客島」周五（18日）曾就趙正永落馬事件進行評論，認為「下一個老虎」的出現仍是大概率事件。分析人士表示，在中共的話語體系中，只有落馬的高級別官員才會被稱為「老虎」，日前被帶走調查的陳國強或許就是「俠客島」所稱的「下一個老虎」。

（綜合報道）