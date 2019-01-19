楊利偉去年突遭去職傳涉貪　官方闢謠：達任職最高年限屬正常轉崗

「中國太空第一人」楊利偉去年卸任中國載人航天工程辦公室主任，消息引發外界猜測，甚至有傳他是因涉軍中腐敗而被降去職。 不過，中國載人航天工程網官方微博今日（19日）回應指，有關傳言涉惡意詆毀、造謠誹謗楊利偉，將嚴肅追究法律責任。

中國科協日前宣布聘請楊利偉等人擔任「科普中國」形象大使。（網上圖片）

楊利偉於去年4月23日被任命為中國載人航天工程辦公室主任，由副軍級升為正軍級，但據中國載人航天工程官網去年7月12日消息，中國載人航天工程辦公室原副主任郝淳擔任中國載人航天工程辦公室主任，這意味着楊利偉出任中國載人航天工程辦公室主任一職僅維持了約兩個多月。消息亦引起外界不少猜測，甚至有傳他因涉及「軍中大老虎」徐才厚、張陽等人的案件而被去職，不過因他擁有「中國太空第一人」的特殊象徵意義而可獲平安落地。

中國載人航天工程網官方微博今日反駁上述傳言指，楊利偉去年7月因達到領導幹部任職最高年限，不再擔任中國載人航天工程辦公室主任，根據組織安排正常轉崗，從事載人航天工程相關管理工作。中國載人航天工程網強調，個別人士近日在網上惡意詆毀航天英雄，造謠誹謗楊利偉，他們對這種行為強烈譴責、堅決反對，並將依法嚴肅追究有關當事人的法律責任。

而楊利偉除獲官方闢謠和力挺外，他周三（16日）在北京出席「典讚．2018科普中國」活動時，中國科協即宣布聘請楊利偉等人擔任「科普中國」形象大使。當時，中國科協黨組書記、常務副主席懷進鵬，亦為到場的楊利偉頒發聘書。