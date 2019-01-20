解放軍大校轉業任音樂學院副院長　去年陝西安置師職幹部26名

西安音樂學院官網近期更新後顯示，2018年12月到任的西安音樂學院黨委委員、副院長仲廷虎為一名軍轉幹部。 中國軍網去年12月報道，去年進陝安置的師職幹部達到26名，創歷史最高。

根據資料，48歲的仲廷虎為甘肅省天水市人，擁大校軍銜及工學學士學位。仲廷虎1992年入伍，歷任排長、副連長、連長、參謀、師作訓科長、團參謀長、旅副參謀長，2005年2月任原第47集團軍68341部隊部隊長，2013年6月任原蘭州軍區68060部隊參謀長。

西安音樂學院是西北地區唯一獨立建制的高等音樂學府。（西安音樂學院網頁）

2018年12月，仲廷虎轉任西安音樂學院黨委委員、副院長。西安音樂學院是一所培養音樂藝術專門人才的全日制普通高等學校，是全國11所獨立設置的音樂專業院校之一，也是西北地區唯一獨立建制的高等音樂學府，隸屬陝西省教育廳。

去年進陝安置的師職幹部人數創新高

中國軍網2018年12月有關陝西安置軍隊轉業幹部的報道指出，當時3名正師職軍隊轉業幹部安置到地市任市委常委、副市長，3名副師職幹部任副市長。報道又稱，師職轉業幹部歷來是安置的重難點。當前，隨著國防和軍隊改革進入攻堅期，轉業安置工作也面臨前所未有的困難和挑戰。2018年進陝安置的師職幹部達到26名，創歷史最高，加之地方黨政機構改革同步展開，與師職相對應的廳（局）級領導崗位減少，安置矛盾陡然增大，安置壓力空前。

報道又稱，作為兵員大省、軍轉安置大省，陝西省委、省政府始終將軍轉安置工作作為一項特殊的政治任務來完成，並把師職領導幹部安置列入重要議事日程，推動安置工作有序進行。

（綜合報道）