崔天凱：台灣問題是中美最重要、最敏感問題

中國駐美大使崔天凱、美國前總統吉米.卡特18日在美國亞特蘭大卡特中心出席紀念中美建交40周年國際研討會。 崔天凱當日發表講話指出，中國從未有過任何改造美國的想法，也沒有任何一屆美國政府將改變中國社會體制、發展道路或意識形態正式作為其政策目標。他又表示，台灣問題是中美最重要、最敏感問題。

美國前總統吉米•卡特於18日在亞特蘭大卡特中心出席紀念中美建交40周年國際研討會。演講結束後，卡特走過與鄧小平握手的照片背景欄。（中新社）

崔天凱在講話中指出，崔天凱指出，改革開放初期，鄧小平提出要解放思想，實事求是，他的號召也適用於今天的中美關係。

崔天凱針對當前有關中美關係的一些非理性質疑和謬見提出批評。

他說，一個錯誤觀點認為，美國過去40年的對華政策失敗了，因為中國沒有複製美國的政治和經濟體制模式。他說，中國從未有過任何改造美國的想法，而迄今為止，也沒有任何一屆美國政府將改變中國社會體制、發展道路或意識形態正式作為其政策目標。40年前，是共同利益和責任讓我們走到一起；今天，也依然是共同利益和責任讓中美關係繼續向前拓展。

他指出，另一種謬見是，中國一直在佔美國的便宜。事實上，中美關係一直都是互利共贏的。沒有證據表明美國在中美關係中是輸家。

崔天凱表示，中美關係一直都是互利共贏的，沒有證據表明美國在中美關係中是輸家。（視覺中國）

崔天凱強調，中美要加強合作，擴大共同利益，避免惡性爭鬥。近來人們審視中美關係時常常談及的「競爭」一詞，崔天凱表示，「競爭」本來不是一個壞詞，但現在有人對其進行了過度解讀，稱競爭者從概念上講就是對手、敵手，任何競爭都有預定贏家，而贏家則要通吃。「這是對公平競爭精神的嚴重扭曲，在中美關係中應當堅決摒棄」。

要避免受到狹隘的「政治正確」干擾

此外，崔天凱談到台灣問題。「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，崔天凱說，一個中國政策和中美三個聯合公報的基本原則依然是兩國關係的政治基礎。在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話中，中國國家主席習近平重申了中國實現國家統一、反對任何外來干涉的堅定決心。毫無疑問，中美關係未來能否保持穩定將取決於這條紅線能否得到遵守。

他指出，維護中美關係穩定，還要求我們在處理這一全面、複雜的雙邊關係時保持定力。我們任何時候都不能迷失實現世界和平與繁榮這一更大目標，都應以兩國人民長遠利益為重，都要避免受到狹隘的「政治正確」干擾。大國的外交政策從來不應該由恐懼和懷疑來驅動。

（中新網）