內地近半防霾口罩抽查不合格　檢驗員：部分連一點作用也沒有

近幾年，中國北方多地每逢冬季都出現嚴重霧霾天氣，不少市民會選購防霧霾口罩來保護健康。然而，官方針對市面上多款防霧霾口罩抽查後發現，有近半數防護性能達不到相關標準要求，被判定不合格；部分更連基本使用性能都達不到。

近幾年，中國北方多地每逢冬季都出現嚴重霧霾天氣，不少市民會選購防霧霾口罩來保護健康。（視覺中國）

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國家市場監督管理總局日前發布的「日常防護型口罩」抽查結果顯示，共25批次的產品中，有12批次判定不合格，不合格產品檢出率高達48%。口罩樣本來自7個省的17家企業，檢測項目包括過濾效率、防護效果、口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力等11個項目。

《央視》報道引述主要負責檢測的江蘇省特種安全防護產品質檢中心主任錢輝表示，不合格的12批次產品中，以「過濾效率」和「防護效果」這兩個指標不合格為主，8批次產品在這兩樣指標中均不合格，各有兩批次產品在這兩樣指標中分別不合格。他指出，這說明現在的日常防護型口罩，真正的防護能力還沒有達到預想的狀況，離官方標準要求還有很大的差距。

質檢中心檢驗員蔡燕文表示，口罩過濾效率的合格標準為阻隔80%顆粒物，但他們所檢驗的一些口罩只能阻隔兩成到三成顆粒物，最差的一款更只有15%，「說明這一款口罩阻隔顆粒物的能力極差。如果我們消費者選擇了這一款產品的話，一點作用都沒有。」

官方《日常防護型口罩技術規範》將內地口罩的防護效果分為ABCD四個等級，其對應的防護能力分別為：90%、85%、75%和65%，不同的等級適用於不同程度的污染環境。一款聲稱是A級防護的口罩，防護效果應大於等於90%，但是經過檢測，其防護效果僅為70%。

全部聲稱符合官方標準

據了解，本次抽檢的這些防霧霾口罩，全部聲稱執行《日常防護型口罩技術規範》，但經檢驗後最終有近一半不合格。

《央視》報道指，該標準實施僅僅一年多，而且還不是強制性標準，眾多企業對新增的一些安全性指標缺乏適應性，也沒有執行的積極性，導致目前市場上的日常防護型口罩，執行的標準五花八門，產品質量也良莠不齊。管理部門、檢測機構和口罩行業目前正在努力，將現有的國家標準升格為強制性標準，以督促企業強化質量意識，嚴格按照標準，生產優質的日常防護型口罩產品。