廣州一國企高管涉挪用過億公款　用作期貨交易卻連續虧損

據官媒《中國紀檢監察報》報道，去年11月中旬，廣州市中級人民法院對廣州煒鵬化工產品有限公司（以下簡稱煒鵬公司）原總經理江開偉涉嫌挪用公款一案開庭審理，目前該案正等待判決。 煒鵬公司是全資國有公司廣州市塑料工業集團有限公司的全資子公司，案情指江開偉涉嫌挪用公款用於期貨交易及購買豪華房車和房產，涉案金額過億元（人民幣，下同）。不過，據媒體消息，江開偉期貨交易並不成功，連續虧損。

去年11月中旬，廣州市中級人民法院對廣州煒鵬化工產品有限公司原總經理江開偉涉嫌挪用公款一案開庭審理，目前該案正等待判決。（網絡圖片）

煒鵬公司成立於2015年6月，江開偉起初擔任該公司的總經理助理。由於在拓展業務工作中表現突出，他先被提拔為副總經理，後又兼任公司董事，30歲出頭便位至總經理。

案情指，起初江開偉持自有資金在上海黃金交易所進行黃金期貨交易，並小有斬獲，自以為找到了發財的捷徑，便打起了挪用公司資金進行期貨交易的主意。江開偉在接受調查時交代：「由於煒鵬公司上面還有塑料集團監管，我不可能直接從公司拿錢去投資，於是就想到了成立自己的公司，通過三方貨轉的方式，把煒鵬公司的錢轉到自己的個人帳戶上。」

成立公司以擴大挪用資金

2016年7月，江開偉以妻子的名義成立了茂名炬華化工有限公司，在煒鵬公司、炬華公司、第三方公司之間，以連續買賣貨權的方式互相簽訂採購合同。江開偉以預付全額貨款的方式，將煒鵬公司的經營資金支付到炬華公司，再將資金從炬華公司帳戶分多次轉到其本人和妻子帳戶。他利用貨權買賣的供貨時間差，將資金用於其個人的期貨、股票交易後，返回部分資金用於後續正常的貨權買賣，以此達到牟利的目的。

可是江開偉的期貨交易接續虧損，為了維持期貨交易，江開偉又委託代理機構成立了廣州凌華化工有限公司、廣州雷克化工有限公司來取代第三方公司，將所有的交易環節都控制在自己手中，以此來加快三方轉貨和資金調撥的效率，擴大資金的挪用。可是這都沒有幫江開偉扭虧為盈。報道指包括其購買豪華房車和房產的款項在內，涉案總金額達過億元。

（《中國紀檢監察報》）