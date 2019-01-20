「優惠券bug」或致損失千萬元　拼多多：已向公安機關報案

內地電商平台「拼多多」被指爆出「優惠券Bug」」，網上更謠傳該漏洞導致拼多多損失200億元（人民幣．下同）。據《澎湃新聞》1月20日報道，拼多多已作官方澄清，指最終損失或低於千萬元，並已修復涉事漏洞。

「優惠券bug」致或損失千萬元，拼多多稱已向公安機關報案。（資料圖片）

報道稱，1月20日凌晨，有網民發現從19日晚間到20日上午9時，拼多多爆出「優惠券Bug」，其時拼多多的用戶只要領取面值為100元的優惠券，就可以用0.46元充值100元電話費，而且可以通過開辦新帳號，無限制領取優惠券。

1月20日午間，拼多多官方微博發表聲明，題為〈黑灰產通過平台優惠券漏洞不正當牟利〉，指當日有「黑灰產團夥」利用過期的優惠券漏洞，盜取數千萬元平台優惠券，實屬不正當牟利。

聲明指拼多多已就此第一時間修復漏洞，溯源追蹤涉事訂單，並向公安機關報案。 ​​​​

法律人士：會被視為促銷策略

內地《上游新聞》1月20日引述知情人士消息，指自「優惠券Bug」曝光後，有人在專門微信群發布相關資訊，主要關話電話費充值、Q幣、航太鈔等等，討論以5折或者更低的價格購買這類虛擬商品。

報道引述法律人士意見，指在「合理自用」範圍內，普通用戶利用「優惠券bug」以獲取優惠，法律上應該會被視為拼多多促銷策略。不過如果涉及重覆註冊帳號或使用網絡漏洞等方式，可能會涉及不當得利，乃至非法侵入電腦系統等刑事罪行。