【基因改造嬰】中科院院士：基因編輯大門一打開　人類很快就完了

去年11月，深圳南方科技大學（簡稱「南科大」）副教授賀建奎聲稱透過基因編輯技術，成功令一對能夠「先天抵抗愛滋病」的雙胞胎嬰兒誕生，引發極大爭議，多名科學家出言強烈譴責。 事隔兩個月，曾批評該技術「沒有什麼科學創新，只有對倫理和道德無底線的突破」、呼籲官方立法的中科院院士邵峰再說事件發聲。他認為事件背後因素複雜，很多疑點都尚未明，官方要在調查後給公眾一個負責任的交代；又指事件還不足以影響整個人類族群，但如果基因編輯這個大門一旦打開，「人類很快就完了」。

中科院院士邵峰直言，基因編輯大門一旦打開，人類很快就完。（網上圖片）

邵峰接受《北京青年報》訪問時表示，事件目前仍處在調查處理中，衛生行政部門一定會按程序發布結果。但整個過程並不容易，賀建奎受到什麼人批准、經費來源、學校是否知情、那些醫院有份參與等疑點尚未明暸，要在調查後才能給予公眾一個負責任的交代。如果很觸犯衛計委的規定，涉事者很可能會被開除。至於「基因編輯」是否「人為破壞基因」，乃至構成「故意傷害罪」，則需要司法解釋。

至於該兩名已出生的基因改造女嬰，邵峰直言如何處理她們是個難辦而且仍在討論的問題，包括如何安置、將來能不能結婚等，「如果結婚的話，生孩子就被遺傳下來」。他認為，最合適的做法是永遠不告訴她們是被基因編輯的，允許她們就跟正常人一樣生活。

個別例子不足以影響全人類

對人類的影響方面，邵峰指出，事件只是個別例子，還不足以帶來對人類整個物種的影響，「一小滴水還不足以改變整個池子」。最大的危害卻是基因編輯這個大門一旦打開，「人類很快就完了」。

邵峰解釋道，人體的基因有2萬多個，所有一切都由這些基因決定，而現有的生物技術，可以隨意地去改動它，門檻亦相對地低。他說：「任何一個物種都能被改，比如你想讓一個狗發綠光，你也可以讓它多長條胳膊都可以，你可以任意來做這件事。這個技術非常強大。但非常可怕的是，稍微訓練過的人，有個實驗室就能做。這個技術的門檻極低，一個掌握這門技術的人拿個幾萬塊買點設備就能做。」

邵峰直言，與西方的倫理委員會相比，中國的科研文化體制還不夠健全，沒有西方嚴格。他希望賀建奎「基因編輯嬰兒」一事，會推動中國生命安全的立法。「關於生命醫學的倫理立法，我們也寫了相關的報告。因為這個門一旦打開了，非常可怕。」