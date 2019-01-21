西班牙對加漢販毒判死表示擔憂　中方：勿干涉中國司法

當地時間1月17日（上周四），西班牙外交、歐盟與合作部發表聲明，對加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在華被判死刑表示擔憂，並對前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）被拘押表示不安。 中國駐西班牙大使館18日（上周五）回應，表示對此深表不滿和難以理解，並要求西班牙停止發表干涉中國司法的不負責任言論。

中國拘留加籍商人斯帕弗（左）和前外交官康明凱（右）。（資料圖片）

中國駐西班牙大使館的聲明稱，謝倫伯格因走私222公斤毒品被判死刑，而毒品犯罪是舉世公認的嚴重罪行，包括西班牙在內的世界各國均予以嚴厲打擊，中國同樣對毒品犯罪嚴懲不貸。康明凱和斯帕弗是因涉嫌從事危害中國國家安全活動，而被中方有關部門採取強制措施。中方維護自身國家安全合情合理、理所應當。

聲明又稱，在相關案件進程中，中方嚴格依循國家相關法律，也充分保障疑犯的各項合法權益和人道主義待遇，保證辯護律師閱卷等權力，並為加方履行正常的領事職務提供了必要協助。

聲明表示，中國是法治國家，堅持法律面前人人平等。中方堅決反對有關國家在人權問題上的雙重標準，將繼續堅定維護法治精神，根據中方相關法律法規，進一步嚴厲打擊毒品犯罪，全力維護中國國家安全。中國駐西班牙大使館呼籲西班牙方面尊重法治精神和中國司法主權，停止發表干涉中國司法的不負責任言論。