中國霧霾吹到韓國？　環境部：一味指責別人會耽誤治理

韓國近年來有不少聲音稱其重污染天氣與中國霧霾有關，有當地媒體又指本月中旬出現的霧霾是由中國傳入。 今日（21日）生態環境部召開新聞發布會，介紹「藍天保衛戰」工作的進展情況。生態環境部回應相關說法時表示，一味指責別人傳輸影響自己，會耽誤治理霧霾的最佳機遇。

首爾於1月中旬出現霧霾（上圖），至20日霧霾開始散去（下圖）。（視覺中國）

早在2016年至2017年，許多韓國人就開始指責空氣污染物源自中國。韓聯社本年1月7日又報道稱，首爾市長朴元淳7日表示，首爾研究院、韓國環境部所屬研究員分析認為，首爾霧霾有50-60%以上成因源自中國。

韓國於本年1月中旬再出現霧霾，當地媒體《中央日報》分析1月9日至1月15日期間中國和韓國的大氣污染數據，推斷污染物在11日由北京及青島等地，經韓國白翎島陸續飄至首爾等地區。

針對「中國霧霾影響韓國」的說法，生態環境部大氣環境管理司司長劉炳江回應稱，在特定氣象條件下，兩國之間相互傳輸是存在的。目前，中國空氣質量已經改善了40%以上，但是韓國空氣質量保持不變還略有惡化，「我看到韓國大學教授寫的一篇文章。韓國氮氧化物排放量可能被大大低估了。如果一味指責別的傳輸影響自己，就耽誤了治理霧霾的最佳機遇」。

（綜合報道）