外媒強調中國經濟下行壓力　環時：決不可盲信這些悲觀預測

國家統計局今天（21日）公布，中國2018年GDP增長率為6.6%，是1990年以來最低。 不少外媒強調中國經濟的下行壓力，官媒《環球時報》的社評則表示外媒誤讀數據，很多中外分析人士「沒有真正搞懂中國」，他們發出的一些悲觀預測偏離了中國經濟的現實邏輯，決不可盲信。 社評又稱中國能夠不以「傷筋動骨」的方式承受中美貿易戰的負面影響。

《環球時報》的社評稱中美貿易戰顯然對中國經濟產生了負面影響，但中國能夠不以「傷筋動骨」的方式承受。（資料圖片）

文章稱，6.6%這一「最低增長率」並非中國經濟正在走向斷崖式危機的徵兆，而是中國解決尖銳問題、控制嚴重風險後實現軟著陸的過程。如果中國的治理模式像美歐那樣，在經歷了高速發展的幾十年後，一定會有一場美國1929年式的經濟危機，這也是西方一些人鼓譟中國崩潰論的經驗依據。然而中國的體制優勢使得中國能夠主動化解積累起來的風險，讓前進與解決問題有效結合成同一個宏觀政策。

文章表示，相比十多年前10%以上的增長率，中國經濟比當時清潔了許多，中國的生態環境已經邁過從遭到破壞到走向修復的轉折點。基礎設施建設進一步瞄準經濟發展的「以人為本」原則，食品安全、教育、醫療、養老、宜居、旅遊等涉及民生的領域更多成為投資的方向。

社評：中國能夠承受中美貿易戰的影響

文章又指，中美貿易戰顯然對中國經濟產生了負面影響，但中國能夠不以「傷筋動骨」的方式承受。即使緩和不了中美貿易戰，「中國能夠過得去」。越來越清晰的是中國中高速增長的可持續性基本建立了起來，而且這樣的增速能夠保持中國綜合力量的持續擴大，其中包含了中國以科技進步為主要牽引力的發展空間。

文章最後指，一些深受西方經濟學影響的中外分析人士沒有真正搞懂中國，他們發出的一些悲觀預測偏離了中國經濟的現實邏輯，決不可盲信。

（《環球時報》）