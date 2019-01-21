習近平：中國經濟形勢總體是好的　著力防範化解重大風險

官方新華社1月21日報道，「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」21日上午在中央黨校開班，其間中共總書記習近平在開班儀式上發表講話，強調要堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，著力防範化解重大風險，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。 各省區市和新疆生產建設兵團、中央和國家機關有關部門主要負責人、軍隊各大單位與中央軍委機關各部門主要負責人參加研討班。

中共總書記習近平。（資料圖片）

研討班由國務院總理李克強主持，另外5名政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正均有出席。除了政治局委員及國務委員，報道指最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍以及中央軍委委員亦出席開班儀式。

提及企業融資、援企穩崗、僵屍企業等問題

習近平認為，當前中國經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨國際環境和國內條件深刻而複雜的變化，因此在推進「供給側結構性改革」過程中，不可避免會遇到一些困難和挑戰，經濟運行穩中有變、變中有憂。

他要求各地區各部門要平衡好穩增長和防風險的關係，穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案，以及就政策對金融市場影響，做好評估。習近平亦提及要化解中小微企業融資難融資貴、援企穩崗、僵屍企業等問題。

籲就基因編輯加快立法工作

習近平強調，科技領域安全是國家安全的重要組成部分，要就此解決資源配置重覆、科研力量分散、創新主體功能定位不清晰等問題，提高創新體系整體效能。他認為要加快建設科技安全預警監測體系，圍繞人工智能、基因編輯、醫療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等領域，加快推進相關立法工作。

要求高度重視青年一代思想政治工作

與此同時，習近平表示，各級黨委和政府要「確保我國政治安全」，「持續鞏固壯大主流輿論強勢」，加強引導輿論及加快建立網絡綜合治理體系，並「高度重視對青年一代的思想政治工作」。

習近平又指，對涉眾型經濟案件受損群體，要統籌防範打擊犯罪、化解風險與維護穩定三方面。他亦要求繼續推進「掃黑除惡專項鬥爭」，緊盯涉黑涉惡重大案件和黑惡勢力經濟基礎，以及打擊背後「關係網」和「保護傘」。