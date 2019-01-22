習近平省級官員研討班講話　官媒：防範各類風險連鎖聯動

據新華社消息，省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班21日上午在中央黨校開班，習近平發表重要講話。 人民日報旗下公眾號「俠客島」發表文章（以下簡稱「文章」）指出，習近平在講話中提到了「總體國家安全觀」，哪一方面的風險都不可小覷，更要有效防範各類風險的連鎖聯動。

習近平的講話涉及政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境、黨的建設等領域的重大風險。（新華社）

此前，全國各地地方兩會紛紛改期，避開1月20日下午-25日上午，為本次會議讓路。文章說，這次是中共中央首度以「防範化解重大風險」為題開辦的研討班，地方兩會為此改期，正體現出其主題特殊、時間急迫。

習近平在開班式上發表重要講話，圍繞的就是一個主題：防範化解重大風險。

這個主題也是中共中央在2017年十九大之後，確立的三大攻堅戰之一，其他兩個分別是精准脫貧、污染防治。

這次研討班所提及的重大風險更為全面。習近平的講話就涉及政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境、黨的建設等領域的重大風險，總起來可以用一個概念概括，就是「總體國家安全觀」。

俠客島文章稱，很多境內外勢力都在想方設法通過網絡，培養他們價值觀的認同者。圖為廣東東莞一網吧內青年在上網。（資料圖片/視覺中國）

防範政治風險 突出「網絡和青年」

通稿中有6大段習近平的論述。首先是政治安全，習近平說過：政治安全是根本。習近平把意識形態安全放在了政治安全中重點論述，突出強調了兩點：網絡和青年。

習近平曾說，現在意識形態鬥爭的主陣地在網絡，而網絡的主體受眾是青年人。文章稱，很多境內外勢力都在想方設法通過網絡，培養他們價值觀的認同者，甚至培養現有政權的反對者、顛覆者，如「阿拉伯之春」，以及最近歐洲發生的「黃馬甲運動」，無一不是從網路發酵，以青年人為參與主體，最終造成社會動盪、政權更迭。在這方面，中國務必需要保持清醒頭腦。

排在第二的是經濟安全。文章說，經濟形勢總體是好的，這是「穩」，但「穩中有變，變中有憂」。

習近平講到有關經濟安全的四點問題：一是房地產市場，中央絕不希望再炒房，也不希望房地產市場發生大幅波動影響國民經濟安全，這是大基調；二是金融市場，習近平強調要善於引導預期；三是中小微企業，習近平強調了融資難融資貴的問題，眼前需要讓遇到困難的中小微企業活下來並活起來；四是「僵屍企業」，習近平指出要「加大力度」，又要「妥善處理」。

2018年中興遭美國封殺等事件，讓中國清醒認識了在核心技術領域的短板。（資料圖片）

第三點是科技安全。文章指出，2018年開始的中美經貿摩擦，讓中國清醒認識了在核心技術領域的短板，這些核心技術不突破，中國的脖子永遠掐在別人的手裡。

第四點是社會安全。文章說，社會安全的本質是社會穩定，務必要讓老百姓有獲得感、幸福感、安全感。

第五點是外部環境安全。文章指出，主要是國際變局，比如要防範貿易保護主義、單邊主義興起帶給中國的影響。

強調「黨內執政安全」

第六點是黨內執政安全。習近平提到了「四大考驗」：長期執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗；也提到了「四大危險」：精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險。要贏得考驗、戰勝危險，基礎就是清除黨內存在的嚴重隱患，就是要不斷「自我革命」。

文章說，這六點安全背後的風險並非是獨立成篇的，在現實中環環相扣、互相作用。如果處理不好，很可能一個爆點，就引發一系列危機。習近平說，要「有效防範各類風險連鎖聯動」，便是這個意思。

文章最後指出，中共未來將從防範化解重大風險中發現使用一批優秀幹部。